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Sinema>  Sinema Haberleri
4 Ekim 2018 14:16

Kill Bill'in 'Gelin'i metrobüste!

Twitter’da paylaşılan bir tweet bir anda gündem oldu.


Metrobüste çekilip, Twitter’da paylaşılan bir fotoğraf bir anda sosyal medyanın gündemi oldu. Quentin Tarantino'nun 2003 yapımı Kill Bill filminin Uma Thurman tarafından hayat verilen baş kahramanı "The Bride"a çok benzeyen bir kadın İstanbul'da metrobüste görüntülenince, Twitter’da çok konuşulan gündem konularından biri haline geldi.


İstanbul'da yaşayan Amerikalı muhabir ve yazarJared Wall, bindiği metrobüste aynı Kill Bill'in 'Gelin'i gibi giyinmiş bir kadın gördü.



Filmdeki "Gelin" karakteri gibi sarı düz saçları olan kadının fotoğrafını çeken JaredWall, çektiği kareyiTwitterhesabından patlaştı ve şu notu düştü: "İstanbul'da adı Bill olan birilerinitanımıyorum ama eğer öyle biri varsa öldürülecek."



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