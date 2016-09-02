2 Eylül 2016 08:59 Kim Ki-duk Çin'den çalışma izni alamadı Kore-Çin-ABD ortak yapımcılığıyla gerçekleştirilen filmi için Çin'den çalışma izni alamayan Kim Ki-duk, Venedik Film Festivali'nde bu konuyla ilgili konuştu.

"Muhtemelen Çin'de filmin ismiyle ilgili bir sorun oldu, bu sorun da hükümetler arasında çözülmesi gerek," diyor Kim Ki-duk, yaşadığı olayla ilgili. Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirilen bir toplantıda konuşan ünlü yönetmen, Çin'e girmek için alması gereken çalışma vizesi başvurusunun reddedildiğini ifade etti.







"Evet, böyle bir olay oldu" diyerek basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya cevap vererek sözlerine başlıyor Kim Ki-duk. Geçtiğimiz günlerde kendisinin The Net filminin çekimleri için Çin'e yaptığı çalışma vizesi başvurusunun reddedildiğiyle ilgili haberler çıkmıştı. Ve evet, filmin yapım ve çekim çalışmaları, şimdilik durmuş durumda." Sözlerine "Bunu kendi başıma çözemem, bu vatandaşı olduğum Güney Kore hükümeti ile Çin hükümetinin arasında çözmesi gereken bir problem. Çin'de çalışıp filmi çekebilmemiz için, bu izni almamız gerek." diyerek devam ediyor.

"Muhtemelen Çin'den bu izni alamamamızın nedeni, filmin ismi. 'tanrı Yoktur' anlamına gelen isimli bir filmi Çin'de çekmemize izin vermemiş olabilirler. Filmin ismi öte yandan 'teoloji' anlamına da geliyor, Korece'den çevirince. Ancak bu isimden vazgeçemeyeceğim." diyerek bu konuda kararlılık göstereceğini ifade ediyor.

Çin'de gerçekleştirilmesi planlanan çekimler Ekim ayında başlayacaktı, ancak jeopolitik sorunlar ortaya çıktı. Yakın zamanda, Çin ve Güney Kore arasında yaşanan politik gerilimin de bu durumu etkilediği düşünülüyor. "Kesin olan şey, filmin şu an için aktif bir proje olmadığı ancak bu asla benim bu filmi çekmeyeceğim anlamına gelmiyor" diyor Kim Ki-duk. Belirsizlik sürüyor, Çin'in filmle ilgili izni verip vermeyeceği merak konusu.