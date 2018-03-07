7 Mart 2018 17:03 Kim Ki-duk da taciz ve tecavüzle suçlanıyor! MeToo ve Time’s Up gibi hareketler taciz vakalarını gün ışığına çıkarıyor.

Geçtiğimiz yıl film sektörünün kalbinin attığı Hollywood’da yapımcı Harvey Weinstein’la başlayan taciz ve tecavüz iddialarının ardından her gün bir başka yönetmen/yapımcı/oyuncu hakkında birtakım karanlık sırlar ortaya çıkıyor. Weinstein olayından sonra Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey'den komedyen Louis C.K.'ye kadar pek çok kişi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Yine Polonyalı yönetmen Roman Polanski hakkındaki taciz iddialarına bir çok suçlama daha eklendi. Woody Allen’ın üvey kızı da ünlü yönetmenin çocukken kendisini taciz ettiğini iddia etmişti. Oscar'a aday yönetmen James Toback da 38 farklı kadını taciz ve tecavüzle suçlanıyor.

#MeToo ve Time’s Up gibi taciz vakaları hakkında susmamak, ortaya çıkarmak için başlatılan toplu hareketler gün geçtikçe Avrupa ve Asya’ya da yayılmaya devam ediyor. Yakın zamanda Cho Jae-hyun hakkında tecavüz iddiaları ortaya çıkmıştı.

Hollywood Reporter’ın haberine göre suçlanan son isim ise Kim Ki-duk. Avrupa’da da ünlü olan Güney Koreli yönetmen, taciz ve tecavüzle suçlanıyor, hem de birden fazla kadın tarafından. Eski bir kadın oyuncu, yönetmenle çalıştığı bir film sırasında defalarca kez cinsel tacize maruz kaldığını, yönetmenle çalıştığı ilk filmin ardından psikolojik yardım alarak oyunculuğu bıraktığını anlatmış.

Bir başka kadın oyuncu ise yönetmenin kendisini üçlü ilişkiye girmeye zorladığını ve bu teklifi reddetmesi üzerine o dönemki projeden kovulduğunu dile getirmiş. Sektörden bu konuda destek görmediğini, herkesin susmayı tercih ettiğini de eklemiş.

Bir başka oyuncu ise yönetmenin kendisini sözlü taciz ettiğini, onu çok rahatsız ettiğini ve bu sebeple oyuncunun onunla çalışmaktan vazgeçtiğini anlatmış.

Yönetmen ise film setlerinde bazı ilişkilerin yaşanabileceğini, kadınların arzularının dışında herhangi bir şey yaşanmadığını ifade etmiş. Bakalım daha kaç isim bu tarz iddialarla karşımıza çıkacak ve gerçekler nasıl gün yüzüne çıkacak.