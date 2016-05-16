Liseli Polislerve Striptiz Kulübü gibi filmlerle ünlenen yakışıklı genç aktör Channing Tatum, Kingsman: The Golden Circle'nin ekibine katıldığı haberi herkesi şaşırtmıştı. Şimdi de aktör, Londra'da devam filmin çekimlerinde görüntülendi.
"The Hateful Eight" ve "Hail, Caesar!" filmlerinde, Tarantino ve Coen biraderler gibi yaşayan efsane yönetmenlerle çalışan Tatum'un, onların engin tecrübelerinden çokça yararlandığı kesin.
Yavaş yavaş kendini daha iyi filmlerde göstermeye başlayan Tatum hem yükselen performansı hem de beyazperdedeki "sahne ışığı" ile geleceğin starı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Filmde Taron Egerton, Eggsy rolüyle yeniden karşımıza çıkarken, Halle Berry CIA'nın lideri olarak filmde rol alıyor. Jack Daniels karakterini Pedro Pascal canlandırırken Julianne Moore, filmin kötü kadını olacak. Ayrıca bazı söylentilere göre efsane isim Elton John'da filmde bir rol alabilir.
İlk filmin hem senaristi hem yönetmeni olan Matthew Vaughn, bu filmde de yine aynı yerinde oturuyor. O, bir yandan Eggsy'nin ABD'deki maceralarına çekmeye devam ederken bir yandan da Terry Hayes'in romanınından uyarlanacak olan "I am Pilgrim" filmi ile alakalı planlarını kuruyordur.
Film 16 Haziran 2017'de seyirciyle buluşacak. Türkiye'de 150.000 kişiden fazlasını sinema salonlarına çeken ilk Kingsman filmi, dünya çapında da 400 milyon doların üzerinde bir hasılat elde etmişti.
PEKİ KALBİNİZ NE DİYOR?
AHMET TOĞAÇ
16 Mayıs 2016 23:46
Kingsman 2'nin yakışıklısı sette görüntülendi
Channing Tatum Kingsman: The Golden Circle'nin setinde görüntülendi.
Liseli Polislerve Striptiz Kulübü gibi filmlerle ünlenen yakışıklı genç aktör Channing Tatum, Kingsman: The Golden Circle'nin ekibine katıldığı haberi herkesi şaşırtmıştı. Şimdi de aktör, Londra'da devam filmin çekimlerinde görüntülendi.
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