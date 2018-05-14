Kiraz Mevsimi Cuma vizyonda!





Anadolu'da bir kasabada kendi işini kurmanın hayaliyle yaşayan Yılmaz'ın ailesi, yaşadığı coğrafya ve hayalleri arasında sıkışıp kalma hikayesini anlatan "Kiraz Mevsimi" Ermenek’te çekildi.

Durmuş Akbulut yönetmenliğindeki dram/komedi türü filmde Yılmaz karakterini Taylan Güner canlandırırken, Bayram karakterine ise Tolga Demircan can veriyor. Filmde “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak”tan 13 yıl gibi uzun bir zaman sonra konuk oyuncu olarak kamera önüne geçecek olan İsmail Hakkı Taslak ve “Dondurmam Gaymak” filmiyle kitlelerin sevgilisi haline gelen ve yakın zamanda kaybettiğimiz rahmetli oyuncu Turan Özdemir de yer alıyor. Yılmaz’ın sevgilisi İpek ise sevilen oyuncu Pelin Ermiş tarafından canlandırılıyor. Kiraz Mevsimi, 18 Mayıs'ta sinemalarda!