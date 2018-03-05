Kırmızı Halı'da şıklık yarışı!

90. Oscar Ödül Töreni dün her zamanki gibi Los Angeles'ta Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Ödüller kadar, ünlü isimlerin kırmızı halıda ne giyeceği de merak konusuydu.

90. yıl olmasına rağmen ne törenin genelinde, ne de giyimlerde özel bir ihtişam olduğunu söyleyemeyiz. Hatta eski yıllara kıyasla sönük olduğunu bile söyleyebiliriz.Ünlü isimlerin bol renk tercih ettiği gecede gençler maalesef şıklığı pek beceremezken, Helen Mirren, Jane Fonda gibi efsane isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

90. Oscar Ödül Töreni kırmızı halı galerimize buradan ulaşabilirsiniz.