18 Temmuz 2018 14:18 Kısalar Beyoğlu Sineması’nda başlıyor! Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.

21 Temmuz günü gerçekleştirilecek olan ilk program, ‘SİYAD 2018 Kısa Film Finalistleri’ adını taşıyor ve SiYAD (Sinema Yazarları Derneği) Kısa Film Kurulu tarafından SİYAD Ödülleri için seçilen beş filme yer veriyor.

Eleştirmenlerin seçtiği kısa filmler

Kısalar Beyoğlu’nda programının ilki, SİYAD Kısa Film Kurulu üyelerinin ağırlıklı olarak 2017 ve 2018’de üretilen ve kısa film festivallerinde gösterilen filmlerin arasından seçtiği beş kısa filmden oluşuyor.

Her sene SiYAD Ödülleri için belgesel dışı beş kısa film seçen kurul, üretilen kısa filmler arasından en yaratıcı olanları seçmeye çalışıyor. Bu açıdan kurul kararları diğer kısa film festivallerinden farklı olabiliyor.

Gösterimde yer alacak olan kısa filmler Hastabakıcı, Hinterlant, Kötü Kız, Sirayet ve Toprak. Yaklaşık bir saat sürecek kısa film programının ardından kısa filmcilerle bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

Bu söyleşide son dönemin en çarpıcı kısa filmleri yönetmenleriyle birlikte masaya yatırılırken, SİYAD Kısa Film Kurulu’nun kısa filme bakışı ve kriterleri de ortaya konulacak.

Kısalar Beyoğlu’nda gelecek programlar

SİYAD üyesi Banu Bozdemir ve Serdar Kökçeoğlu tarafından hazırlanan program Beyoğlu Sineması’nı önemli bir kısa film buluşma noktası yapacak. Kısalar Beyoğlu’nda programı; SİYAD seçkisinin ardından, kadın yönetmenler seçkisi, tür filmleri seçkisi gibi yerli kısa film üretimini farklı açılardan değerlendirmeye imkân veren farklı seçkilerle yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Kısalar Beyoğlu’nda #1

SİYAD 2018 Kısa Film Finalistleri Gösterimi & Söyleşisi

Tarih: 21 Temmuz 2018 Cumartesi

Saat: 11.00

Gösterimde Yer Alacak Kısa Filmler

Hastabakıcı / Soner Sert

Hinterlant / Sinan Kesova

Kötü Kız / Ayçe Kartal

Sirayet / Nuri Cihan Özdoğan

Toprak / Alican Durbaş