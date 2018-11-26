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26 Kasım 2018 11:51

Kit Harington eşi Rose Leslie’yi Rus modelle aldattı

Game of Thrones dizisyle yıldızı parlayan genç aktör Kit Harington eşi Rose Leslie’yi Rus model Rus model Olga Vlaslova aldattı.


Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle ünlenen Kit Harington’un, aynı dizide tanışıp aşk yaşamaya başladığı eşi Rose Leslie’yi bir Rus modelle aldattığı iddia edildi. Jon Snow karakteriyle yıldızı parlayan 31 yaşındaki İngiliz oyuncunun aldatma iddiasını reddetmesi üzerine Rus model Olga Vlaslova, Harington’ın çıplak fotoğraflarını yayınladı. Aralarında aktörün çırılçıplak fotoğraflarının da olduğu paylaşım çok kısa sürede internette yayıldı.



ET Canada’ya konuşan Vlaslova, ünlü oyuncuyla Lüksemburg’ta tanıştıklarını, Harington’ın Rose Leslie (31) ile evlenmeden önce de sonrasında da birlikte olduklarını anlattı. People dergisine açıklama yapan Harington’ın menajeri, “Söylentiler tamamen asılsız. Aktör ne Lüksemburg’da bulundu ne de Olga Vlaslova ile tanıştı” dedi. Çıkan fotoğraflardan sonra sessizliğini koruyan Harington’ın nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.



Game of Thrones dizisinde birlikte rol alırken tanışan Kit Harington ve Rose Leslie, 2012 yılından bu yana birlikte. Çiftin Nisan 2016’da ilişkilerini açıklamalarından çok önce, aşk yaşadıklarına dair söylentiler çıkmıştı. Eylül 2017’de nişanlanan çift, 23 Haziran’da İskoçya’da pek çok ünlünün katıldığı düğünle evlendi.


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