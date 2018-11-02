Kit Harington gözyaşlarını tutamamış

HBO’nun televizyon tarihinde kırılmamış rekor bırakmayan epik dizisi Game Of Thrones, bu sezon final yapmaya hazırlanıyor. Dizinin başrol oyuncusu yakışıklı Kit Harington senaryoyu sonuna kadar okuduğunu, son sayfasında iki kere ağladığını açıkladı.

Destansı dizi Game Of Thrones’un sekizinci ve son sezonu için hazırlıklar artık son raddeye geldi. Yapımcılar son sezonun ilk altı bölümünün senaryolarını oyunculara daha önceden göndermişti. Senaryoyu son ana kadar okumama kararı aldığını söyleyen Kit Harington, dizide rol alan diğer arkadaşlarına da “Lütfen bana söylemeyin, bilmek istemiyorum” diyerek herkesi uyarmış. Huffington Post’un haberine göre; senaryoyu okuyan diğer yıldızlar Sophie Turner (Sansa Stark) ile Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) çılgınca tepkiler vererek çok şaşırmışlar. Harrington ise tüm senaryoyu bitirdiğinde gözyaşlarını tutamamış.