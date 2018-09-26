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Sinema>  Sinema Haberleri
26 Eylül 2018 11:23

Kıvanç Tatlıtuğ IMDb zirvesinde

Kıvanç Tatlıtuğ “Türk oyuncular” kategorisinde zirveye oturdu.


IMDb’nin ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyunculardan oluşan Starmetre listesinde, bu hafta Kıvanç Tatlıtuğ “Türk oyuncular” kategorisinde zirveye oturdu.


Türkiye'de sadece Socipol’ün kaydını tuttuğu ve her hafta pazartesi günü güncellenen IMDb Starmetre verileri açıklandı. Bu haftanın verilerine göreKıvanç Tatlıtuğ, Türk oyuncular arasında 1’inci, dünya sıralamasında ise 4817’nci oldu.


34 yaşındaki ünlü oyuncu ayrıca 5000 isimlik global listedeki tek Türk olma başarısını gösterdi.


“Türk oyuncular” kategorisinde Tatlıtuğ’u Belçim Bilgin takip etti.



Dünya üzerinde 10 milyondan fazla televizyon ve sinema oyuncusunun yer aldığı veri tabanında ilk 10 bin ismin içinde bulunmak prestij göstergesi kabul ediliyor.


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