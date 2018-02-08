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Sinema>  Sinema Haberleri
8 Şubat 2018 10:07

Kıvanç Tatlıtuğ'lu Hadi Be Oğlum'dan duygusal teaser

Yetenekli oyuncularıyla dikkat çeken, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Hadi Be Oğlum'dan yeni video yayınlandı

Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde olduğu “Hadi Be Oğlum”dan yeni bir teaser yayınlandı. Yönetmenliği Bora Egemen’in üstlendiği filmde başrol Tatlıtuğ’a, Büşra Develi, Yücel Erten, Alihan Türkdemir, Feridun Düzağaç, Yıldız Kültür, Sezai Aydın ve Cem Zeynel Kılıç gibi oyuncular eşlik ediyor.

Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. Ali'nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir.
Merakla beklenen dram filmi “Hadi Be Oğlum”, 16 Şubat’ta vizyona girecek.

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