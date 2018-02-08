Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde olduğu “Hadi Be Oğlum”dan yeni bir teaser yayınlandı. Yönetmenliği Bora Egemen’in üstlendiği filmde başrol Tatlıtuğ’a, Büşra Develi, Yücel Erten, Alihan Türkdemir, Feridun Düzağaç, Yıldız Kültür, Sezai Aydın ve Cem Zeynel Kılıç gibi oyuncular eşlik ediyor.
8 Şubat 2018 10:07
Kıvanç Tatlıtuğ'lu Hadi Be Oğlum'dan duygusal teaser
Yetenekli oyuncularıyla dikkat çeken, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Hadi Be Oğlum'dan yeni video yayınlandı
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Babasının Kızı
- Paramparça
- Cin Çeşmesi
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Foxtrot
- En Karanlık Saat
- Cebimdeki Yabancı
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Adı Aşk
- Ölümlü Dünya
- Labirent: Son İsyan
- Sevgisiz
- Hafıza
- Enes Batur Hayal mi? Gerçek mi?
- Hakaret
- Aman Doktor
- Coco
- Umut Avcıları
- Rüzgar
- Yolcu
- Daha
- Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar
- The Post
- Deliha 2
- Aramızdaki Sözler
- İngiltere Benim
- Arif v 216
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Ölüm Odası
Son Haberler
-
Tarantino Polanski skandalından sonra özür diledi
Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekten uzun yıllar yargılanan Roman Polanksi’nin bu davranışını savunan bir ses kaydı ortaya çıkan Quentin Tarantino, Samantha Geimer’dan özür dilerken ‘O zamanlar cahil’ olduğunu söyledi
-
Kaybedenler Kulübü Yolda'dan yeni fragman
2011 yapımı Kaybedenler Kulübü’nün devam filmi Kaybedenler Kulübü: Yolda’dan yeni fragman yayınlandı
-
Müjde Ar !f İstanbulda olacak
17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin merakla beklenen etkinliklerinden biri de “Hayatın Yırtıldığı Yer: Müjde Ar” adlı sohbet olacak.
-
Aksiyon dolu bir klip geldi!
Çok sevilen film serisi Taxi'nin yeni filminden ilk teaser yayınlandı