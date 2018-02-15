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Sinema>  Sinema Haberleri
15 Şubat 2018 10:44

Kıvanç Tatlıtuğ'lu Hadi Be Oğlum'un galasına yıldız yağmuru!

Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten ve Alihan Türkdemir’in başrollerini paylaştığı “Hadi Be Oğlum”un galası önceki gün yapıldı

3 kuşak baba-oğul hikâyesini beyazperdeye taşıyan “Hadi Be Oğlum” filminin gösterim öncesi filmin oyuncuları kırmızı halıda soruları yanıtladı. Kanyon’daki galaya sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Uzun süredir televizyon ekranından uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, “Artık kendimi daha çok beyazperdede görmek istiyorum. ‘Kelebeğin Rüyası’nda sonra ara vermiş olsam da bu proje benim içime çok sindi. Benim gişe ya da reyting endişem yok” dedi.


Tatlıtuğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Sıcak ve sevgi dolu bir film çekmeye çalıştık. Emeği geçen bütün oyuncularımıza, yönetmenimize ve yapımcılarımıza teşekkür ederiz. İzleyicilerimizin yorumlarını elbette merak ediyoruz. Sıcak ve samimi bir öyküyü en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık. Sinema benim için farklı bir alan ve ben de burada bir iz bırakmak istiyorum. Umarım sinema adına iz bırakacak bir yapım olur” diyerek sözlerini noktaladı.Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluyla iletişim kurmaya çalışan balıkçı Ali’yi canlandırdığı film izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Gösterim sonrası ünlü isimler, “Kıvanç’a babalık yakıştı” yorumunu yaptı.

İşte 16 Şubat'ta vizyona girecek Hadi Be Oğlum'un fragmanı:


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