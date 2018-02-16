Kıvanç Tatlıtuğ'un dram dolu filmi vizyonda!

HADİ BE OĞLUM

Tür: Dram

Yönetmen: Bora Egemen

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Alihan Türkdemir, Yücel Erten, Feridun Düzağaç

KONU:Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. Ali'nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir.

BLACK PANTHER

Tür: Macera, Aksiyon

Yönetmen: Ryan Cogler

Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Andy Serkis, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Martin Freeman, Letitia Wright, Forest Whitaker, Winston Duke

KONU:Black Panther, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere, ıssız ama teknolojik olarak geliştirilmiş Afrika'daki yuvasına dönen T'Challa'yı anlatıyor. Ancak, güçlü eski bir düşmanı yeniden ortaya çıkınca, hırslı bir kral ve Black Panther olan T'Challa, Wakanda ve bütün dünyanın geleceğini tehlikeye atan zorlu bir savaşa girmekle sınanacaktır. İhanet ve tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini ve yaşam biçimlerini emniyete almak için müttefiklerini bir araya getirmeli ve Black Panther'in bütün gücünü açığa çıkarmalıdır.

MUTLU CANAVARLAR AİLESİ

Tür: Animasyon

Yönetmen: Holger Tappe

KONU:Wishbones ailesi, mutlu bir aile olmaktan çok uzaktır. Anne Emma, borç batağında olan bir kitapçıya sahip; baba Frank, aşırı derecede çalışmakta ve zorba patronunun altında ezilmektedir. Kızı Fay, lise aşkının etkisinde olan içine kapanık bir ergendir ve oğlu Max okulda zorbalığa maruz kalmaktadır. Ve terslikler burada da bitmez, bir kostüm partisinde büyücü Baba Yaga hepsini canavarlara çevirir.

SOFRA SIRLARI

Tür: Komedi

Yönetmen: Ümit Ünal

Oyuncular: Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy, Elit Andaç Çam, Fırat Altunmeşe, Ferit Aktuğ, Emrah Kolukısa

KONU: Neslihan hayatını kocasına ve evine adamıştır. İstanbul'da doğup büyüdüğü halde, kocasının işi yüzünden hayatını Anadolu kasabalarında geçirmiştir. Yıllardır çok sakin, hiçbir olağanüstü olay olmayan uzak taşra şehrinde yaşamaktadırlar.Neslihan utangaç, sevimli bir kadındır. Günü akşama ne pişireceğini düşünerek geçer. Çok da iyi bir aşçıdır. Kocası aile dostları, Neslihan'ın yemeklerine çok düşkündür. Neslihan'in çevresindekilerin esrarengiz ölümü tüm gözleri ona çevirir. Şehre yeni atanmış, çok zeki, Amerika'da eğitim görmüş, hırslı ve genç bir komiser, Neslihan'ın bir şeyler çevirdiğini ve peş peşe cinayetlerde parmağı olduğunu anlar ama bir türlü gerçek bir kanıt bulup Neslihan'ı yakalayamaz. Neslihan her cinayetten tereyağından kıl çeker gibi, son derece masum hafif çatlak görünerek sıyrılmayı başarır.

SUYUN SESİ

Tür: Macera, Fantastik, Dram

Yönetmen: Guillermo Del Toro

Oyuncular: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg, Doug Jones, Lauren Lee Smith

KONU: Gizli ve yüksek güvenlikli bir devlet laboratuvarında temizlikçi olarak çalışan Elisa, iş arkadaşı Zelda ile devletin yaptığı gizli bir deneyi keşfeder ve suda hapsedilen insansı bir yaratığı acımasız deneyden kurtarmaya çalışırlar. Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, Octavia Spencer yer alıyor.

KAPIDAKİ SIR

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Mehmet Ali Zaim

Oyuncular: Şiar Zaim, Natali Kayova, Melek Orhanoğlu

KONU:Günümüzden tam 200 yıl önce bir kadının kocası kadim bir tarikatla anlaşma yapar. Anlaşmaya uymayan adam bedelini hayatıyla öder. Çocuğu elinden alınan kadın korkunç bir kuyuya hapsedilir. Olayın üstünden geçen seneler boyunca kadının öfkesi artar. Oğlunu görmediği her sene laneti kulaktan kulağa yayılır.

BEN, TONYA

Tür: Dram, Biyografi, Spor

Yönetmen: Craig Gillespie

Oyuncular: Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan, Bobby Cannavale, Mckenna Grace, Julianne Nicholson

KONU:Varoşlardan çıkıp gelen, pek çok önyargıya rağmen Amerika Şampiyonu olan Tonya Harding, kendi jenerasyonunun en yetenekli buz patencilerindendir. Üçlü Axel hareketini yapabilen tek Amerikalı kadın sporcu olmasına karşın, skandallar ve aykırı tavırları nedeniyle Amerikan halkı ve medyasıyla yıldızı bir türlü barışmaz. Tüm engellere karşın hırsla Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Tonya'nın hayatı, rakibi Nancy Kerrigan'a yapılan bir saldırıya adının karışmasıyla alt üst olur. FBI da soruşturmaya dahil olunca Tonya Harding, hayattaki en büyük tutkusundan ömür boyu men edilmekle karşı karşıya kalacaktır.

ANTEP FISTIĞI

Tür: Komedi

Yönetmen: Oğuz Yalçın

Oyuncular: Ivana Sert, Orhan Uslu, Tuncay Günhan, Sefa Zengin, Vural Buldu

KONU:Oğuz Yalçın'ın yönettiği Antep Fıstığı, Almanya'da doğup büyümüş, babası Gaziantepli olan Simge'nin, dedesinin kendisine miras bırakması sonucu Gaziantep'e gelmesiyle gelişen olayları anlatıyor.