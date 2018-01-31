Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filminden fragman yayınlandı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin başrollerinde olduğu,Alihan Türkdemir, Yücel Erten, Feridun Düzağaç ve Yıldız Kültür gibi oyuncuların da kadrosunda yer aldığı Hadi be Oğlum filminden heyecan yaratan fragman yayınlandı.

Filmin hikayesinde bir balıkçı olan Ali ve küçük oğlu Efe anlatılmaktadır. Ali'nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir.

16 Şubat 2018 tarihinde vizyondaki yerini alarak seyirciyle buluşacak. Filmin yayınlanan fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.