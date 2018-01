15 Ocak 2018 13:29 Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filminden ilk teaser Hadi Be Oğlum 16 Şubat 2018'de vizyonda...

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Hadi Be Oğlum filminden merakla beklenen teaser yayınlandı.



Dokunaklı bir baba-oğul hikâyesini konu edinen Hadi Be Oğlum filminin yönetmen koltuğunda Bora Egemen oturuyor. Filmde Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlunu Alihan Türkdemir canlandırırken filmin kadrosunda Yücel Erten ve Büşra Develi gibi isimler yer alıyor.



Kıvanç Tatlıtuğ'un 2013 yapımlı Kelebeğin Rüyası'ndan bu yana rol aldığı ilk sinema filmi olan Hadi Be Oğlum, 16 Şubat 2018'de vizyona girecek.