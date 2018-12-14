Kız Kardeşler filmi 69. Berlin Film Festivali'nde

Bu hafta sinema salonlarında 2’si yerli 6 yeni film vizyondaki yerini aldı. 2018 Cannes Film Festivali'nde, Belirli Bir Bakış bölümünde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Sergey Loznitsa'nın "Donbass", Oscarlı yönetmen Alfonso Cuaron'un Venedik'te Altın Aslan ödülüne layık görülen filmi "Roma" ve Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde haftanın öne çıkan yapımları.

69. Berlinale'de Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'ın "Altın Eldiven" (Der Goldene Handschuh), Avusturyalı yönetmen Marie Kreutzer'in "Der Boden unter den Füssen", Fransız yönetmen Francois Ozon’un “Grace a dieu”, Alman yönetmen Angela Schanelec’in "Ich war zuhause, aber" ve Kanadalı yönetmen Denis Cote'nin "Repertoire des villes disparues" filmlerinin de yarışma bölümüne davet edilerek Altın Ayı için yarışacağı kaydedildi.

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.