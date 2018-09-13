13 Eylül 2018 15:38 Kızkalesi Film Festivali başladı Erdemli Belediyesi ve Mersin Sinema Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl ilk kez yapılacak Kızkalesi Film Festivali başladı.

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki sinema salonlarında başlayan film gösterimlerine 306 film başvurusu yapılırken, 30 film yarışmaya hak kazandı. Festivalde ayrıca 55 film sinemaseverlere gösterilecek.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı açıklamada, festivale çok sayıda film başvurusu yapıldığını söyledi.



Başvurunun 3 kategoride yapıldığını bildiren Tollu, "Bunlar, deneysel, belgesel ve kurmaca olarak belirlendi. Her kategoride 10 film yarışacak. Ayrıca film ve sinema atölyelerinde filmler üzerine söyleşiler gerçekleştirilecek. 15 Eylül günü ise Kızkalesi sahilinde ödül töreni düzenlenecek." dedi.



Tollu, amaçlarının önce Mersin'de ardından yurt genelinde Erdemli'yi sanat ve kültür kenti yapmak olduğunu sözlerine ekledi.