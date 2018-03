Klişelere bayılıyoruz

Herkes sinemada yeni hikayeler izlemeyi sever. Daha önce işlenmemiş, kimsenin aklına gelmemiş, zeka dolu hikayeler... Eğer o hikayeleri arıyorsanız yanlış yerdesiniz. Çünkü az sonra, sinemada işlenen klişe hikayler üzerine bir yazıya maruz kalacaksanız. Klişelerden bıktıysanız çok geç olmadan uzaklaşsanız iyi olur. Yoksa klişeler sizi esir alarak, farklı filmlerin farklı hikayelerden oluştuğu yalanına inandırırlar.





Popüler çocuktan yardım alan inek öğrenci

Hollywood'un popüler çocuk ve inek çocuk hikayesini sevdiğini kimse inkar edemez. 80'lerde Can't Buy Me Love, 90'larda She's All That ve 2000'lerde The DUFF... Elbette her filmde ufak tefek farklılıklar olsa da temel mesele her daim aynı kalıyor. Sosyal ilişkiler konusunda oldukça başarısız olan inek konuşmayı hayal bile edemeyeceği popüler kızdan/erkekden yardım alır ve hatta bir ortak gibi beraber çalışırlar. Ve genellikle inek çocuğumuz filmin sonunda popüler bir bireye dönüşecektir.





Zalim Patron

Zalim patron klişesi popüler çocuktan yardım alan inek klişesine pek de benzemiyor. Çünkü zalim patron bizzat hayatın kendi klişesi ve dolayısıyla bu klişe kurgu düzeyinde de karşımıza geliyor. Hatta bu klişeyi bir oyuncu için uğurlu dahi sayabilir. Malum Meryl Streep, The Devil Wears Prada filmindeki zalim patronluğuyla Oscar'a layık görüldü. Ancak gerçek hayatta zalim patronlar Oscar'ı değil koskoca bir kınamayı hak ediyorlar.





Son bir iş için geçmişine dönen aksiyon filmi kahramanı

Gerçekten neden böyle? Neden bir kahramanın zorlu bir işe çıkması için önceden işi bırakmış olması ve sonra da ikna edilmesi gerekiyor? Yazarların izleyicilerin böyle düşündüklerini düşünmelerine sebep olan şey nedir bilmiyoruz ama her zaman "son bir işe" çıkan kahramanı gördüğümüz zaman koltuğumuzdan doğruluyor ve gelecek büyük aksiyonu beklemeye başlıyoruz. Rambo III, Troy, The Fifth Element gibi izleyiciyi ekranlara kilitlemiş filmlerde bu klişenin muhteşem bir ürünüydü. Çok yaşa "son bir iş".





İnsan ırkını saf dışı bırakmaya çalışan yapay zeka

Hayatımıza yapay zeka kavramı girdi gireli, yazarlar oldukça paranoyaklaştı. Yapay zekaların bizi bir gün ele geçirebileceği düşüncesi etrafında şekillenen klişe Hollywood'u uzun bir süre meşgul etti ve hala meşgul etmeye devam ediyor. Malum yapay zeka gittikçe gelişiyor. Klişe dendiği zaman sakın ola kötü bir şeymiş gibi algılanmasın. Terminator ve The Matrix gibi iki yapımın ortaya çıkmasına sebebiyet veren bir klişe için sinemaseverler canlarını verebilirler. Tabi ki güzel şekilde beyazperdeye aktarılma koşuluyla.





Çok geç olana kadar sözü dinlenmeyen bilim adamı

Felaket filmlerinin kendisinin klişe olduğu konusunda zaten hemfikiriz. Ancak burada klişeyi biraz spesifikleştirsek daha iyi olur. İşinden çok da memnunolmayan hatta tatmin olmayan zeki bilim adamı gelecek faciayı fark eder. Bu öngörüyü hemen yetkili mercilere iletmeye çalışır. Ama bir bakarız ki yetkililer bilim adamımızı ciddiye almıyorlardır. Bütün film sanki facia üzerine değil de kendini ispatlamaya çalışan bilim adamı üzerinedir. Hangi filmler mi? Yüzlerce bulunabilir ama biz birkaç örnek ile sınırlayalım: San Andreas, Independence Day, The Day After Tomorrow.







AHMET TOĞAÇ