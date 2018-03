Komutan Christopher Nolan

Bilim-kurgu ve fantastik filmleri ile sinema dünyasında ünlenen Christopher Nolan, bu sefer tarihi bir yapımla seyircilerin karşısına çıkıyor. Dunkirk'in hikayesi ise şöyle: "Nazi ordusuna karşı geri çekilen 330 bin kişilik müttefik kuvvet Dunkirk'te sıkışmıştır. 27 Mayıs ve 4 Haziran arası yapılan tahliye operasyonu 2. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirecektir."







2. Dünya Savaşı'nın bu önemli ama sinemada hiç değinilmemiş kısmını Nolan anlatacak. Inception, Interstellar gibi birçok filmiyle tanıdığımız usta yönetmen Dunkirk filminin çekimlerine başladığını daha önceden duyurmuştu. Birkaç gün önce de film setinden bazı fotoğraflar yayınlandı.







İşte uçaklar, askerler, makineler ve bir komutan... Nolan, fotoğraflardaki figuranlar cennetinin adeta bir komutanı gibi görünüyor. Yönetmenin dikkati sadece oyunculara değil, figuranlara, onların kıyafetlerine aksiyonu sağlayacak makinelere de odaklı.







Nolan elinden çıkacak bir savaş filminin her türlü sahnesinin oldukça başarılı olacağını biliyoruz ancak bu filmin yapım sürecini görmek de oldukça keyif verici. Tüm başarılı yönetmenler gibi onun da izleyici üzerinde dramatik bir etki yaratmak için her sahneyi en ince ayrıntısına kadar planladığı fark edilebiliyor.







Bu kadar geniş bir savaşı anlatabilmek için elbette dublörlere ihtiyacınız olacak. Bazı zamanlarda büyük oyuncular dahi rolüne en iyi şekilde girmek için dublör kullanmamayı tercih etse de böyle bir savaş filmini dublörsüz bitirmek kimse için kolay değildir.







Patlamalar, helikopterler, uçaklar özellikle filmin sahil kesiminde geçen kısmında da karşımıza çıkıyor. Kara dumanla beraber figuranlarda bir savaş hissiyatı oluşturan usta yönetmen, izleyiciye ve oyunculara gerçekçi bir deneyim yaşatmaya kararlı.







Bütün bunlar olurken Nolan oyuncuların arasında etrafı inceliyor ve direktifler veriyor. Kısaca her zaman mükemmel bir şekilde yaptığı işini yapmaya devam ediyor. Kıyafetlerdeki, bandajlardaki ayrıntıları fark ettiğinizde Nolan'ın en ince ayrıntıya dahi nasıl önem verdiğini görebilirsiniz.







Sinema hayatına daha küçük hikayeler anlatmakla başlayan Nolan'ın ilk kısa filmini keşfeden kişi, muhtemelen böylesine büyük prodüksiyonlu filmler yapacağını tahmin etmemiştir. Ancak kendisi, filmlerine yatırılan parayı sonuna kadar hak ediyor.







Son dönemin aranan oyuncuları Cillian Murphy, Tom Hardy ve Mark Rylance'nin rol aldığı filmin, 2017 Temmuz'unda seyirci ile buluşacağı planlansa dahi Türkiye vizyonun tarihi henüz netleşmedi. Birçok tarihi film hayranını ve Nolan sevdalılarını sinemalara çekecek filmi hepimiz büyük bir heyecanla bekliyoruz. Umarız kısa bir süre sonra filmin fragmanıyla buluşabiliriz.





AHMET TOĞAÇ