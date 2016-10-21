Konusu eski zamanlara dayanan en iyi 8 film

Kimisi mitolojik hikayelerin etrafında gelişmiş gerçek hikayeler kimisi uygarlıklar kimisiyse hikayeleriyle dillere destan olmuş gerçek tarihi olaylar. Her biri beyaz perdede karışık duygulara sebep olan çok eskilerin yeni teknolojilerle harmanlanmış halleri. İşte sinema tarihine damgasını vurmuş konusu çok eski zamanlara dayanan en iyi 8 epik film



Büyük İskender - Alexander









Büyük İskender'i az çok bilirsiniz. Makedon İmparatorluğuyla bir dönem neredeyse tüm dünyaya hükmeden ve Hindistan'a kadar uzanan dünyanınen büyül liderlerinden biri olarak sayılır. İskender'in zekasına , hırsına, şehvetine ve Pers İmparatorlığunu yıkarak imparatorluğunu büyütmesine şahit olduğumuz filmin yönetmenliğinde Oliver Stone bulunurken başrollerde Colin Farrel, Angelina Jolie, Val Kilmer, Antonhy Hopkins, Jared Leto ve Rosario Dawson bulunuyor. Film bunca kadrosuna ve konusuna rağmen imdb 5.4 gibi bir puan alsa da İskender'in hayatının işlendiği film olarak başarılı bir yerde.





Nuh Büyük Tufan - Noah









Tanrının yarattığı dğnyada insanlar kurallara uymamakta sapkınlıklarıyla doğru yoldan şaşmış vaziyettedir.Büyük bir tufan kopacak ve doğru yolda olan tüm canlılar tek bir kişinin gemisinde bu tufandan kurtulacaktır. Başrolünde Russel Crowe'un yer aldıığı ve Hz. Nuh'un büyük tufana kadarki hayatını anlatan bu nefis filmde yıldız aktöre Emma Watson, Jennifer Connely gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmenlik koltuğundaysa Darren Aronofsky oturuyor.





Jül Sezar - Julius Ceaser









Sizi biraz eskilere götürelim. Yönetmenliğini Joseph L. Mankiewicz'in yaptığı ve başrollerinde Marlon Brando, James Mason, John Gielgud gibi isimlerin oynadığı bir filme... Ünlü yazar Shakespeare'in unutulmazlarından olan ve tiyatroda sık sık gördüğümüz Jül Sezar siyaset tarihinin ilk entrikalarından birine dayanıyor. 1953'de çekilen filmde meşhur Sen de mi Brütüs? repliği ilk kez beyaz perdeden kulaklarımıza aşina oluyor.



Apokalipto - Apocalypto









Mel Gibson'nun sinema tarihine yönetmen olarak verdiği en çarpıcı filmlerden olan Apokalipto ile Maya uygarlığına yolculuk ediyoruz. Filmde hiçbirimizin birbirimizden farkımızın olmadığına vurgu yapılırken kullanılan dil günümüzde Yukatan Yarımadasında 800.000 kişi tarafından konuşulan Yukatek Mayacasıdır. Aynı toplumun kabileler arasındaki caniliği izlediğimiz filmin başrollerindeki isimler pek tanınmayan Rudy Youngblood, Gerardo Taracena, Raoul Max Trujillo, Dalia Hernández'dir.





Ben Hur









Milattan öncesine dayanan bir hikayeyi anlatan Ben Hur filminin her ne kadar yenileri çekilse de William Wyler'in 1950'da çektiği film hepsine bedel diyebiliriz. Onbir dalda Oscar ödülü kazanan film, Roma İmparatorluğunda halk zümresinin ve imparatorluğun yahudilere yaşattığı zulümler anlatılıyor. Roma'da zengin bir tüccar olan Ben Hur'un çocukluk arkadaşı Messela hakim olup Ben Hur'dan Romalıları eleştiren yahudileri tespit etmesini ister. Fakar yahudilerin özgürlükleri için savaşan Ben Hur bunu kabul etmez ve aralarında büyük bir mücadele başlar. Efsane filmimizin başrollerinde Charlton Heston, Stephen Boyd, Jack Hawkins gibi isimler yer alıyor.





300 Spartalı - 300









Leonidas'ın binlerce kişilik Pers ordusuna karşı savaştığı 300 kahraman Spartalı'nın anlatıldığı film, ünlü yönetmen Zack Snyder'ın rüştünü kanıtladığı en önemli yapımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Frank Miller'in romanından sinemaya uyarlanan filmde Leonidas ve 300 askerin Perslere karşı nasıl mücadele ettiklerine tanık oluyoruz. Devam filminde de bu kez Spartalıları daha kalabalık göreceğimiz film Persler ile Atinalılar'ın karşı karşıya geldiği Artemis Savaşı'na sahne oluyor. İlk filmin başrollerinde Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro gibi isimler yer alırken ikincide Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey bulunuyor. Yönetmenlik koltuğundaysa Noam Murro oturuyor.





Truva - Troy









Homeros'un ünlü İlyada ve Odysseia destanından uyarlanan ve yine ünlü Truva savaşını konu alan filmde her ne kadar tanrılar bulunsa da böyle bir savaşın olduğu tarihi kaynaklara göre açıkça belirtiliyor. Truva prensi Paris'in, Sparta prensesi Helen'i kaçırmasıyla kocası Melenaus'un kral olan abisi Agemennon'dan yardım isteyip savaşmasıyla başlar. Truva'yı feth etmek için aradığı bahaneyi bulan Agemennon'un Truva surlarını aşmak için yarı tanrı olarak bilinen ünlü savaşçı Aşil'den yardım istemesi filmin önemli noktalarından biri. Agemennon ve Paris'in abisi Hector'un yönettiği Truva ordusu arasındaki bu ünlü savaş Wolfgang Petersen'in yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarılırken başrollerde Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Brian Cox ve Diana Kruger gibi isimler yer aldı.





Gladyatör - Gladiator









Ve epiklerin tarih öncesilerin belki de en anlamlı en duygusal filmlerinden birine geldik. Russel Crowe'un kariyerinde zirve yaptığı Oscarlı Gladyatör bu listenin parlayanları arasında. Ridley Scott'nun yönetmenliğini üstlendiği filmde Roma Generali olan Maximus'un dönemin İmparatoru Marcus Aurelius’un kayırması oğlu Commodus’u rahatsız eder ve Maximus'un ailesini katleder. Ölümden zor kurtulan Maximus Gladyatör olarak yeniden arenlara çıkar ve ailesinin intikamını almak için and içer. Sinema tarihinin en önemli dram ve epik konulu filmlerinden olan Gladyatör'ün başrollerinde Russel Crowe'un yanı sıra Joaquin Phoenix, Connie Nielsen ve Oliver Reed gibi isimler de bulunuyor.





SELİM GERÇEKER