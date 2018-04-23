Köpek Adası/Isle of Dogs Film Eleştirisi

Dünya sinemasının önemli yönetmenlerinden biri olan Wes Anderson yine bildiğini yapıyor. Bizlere kendi bakış açısıyla büyüleyici bir set tasarımı hazırlarken, o simetrik kadrajlarını mükemmel bir şekilde yapılandırıyor. Bir animasyon için bile hızlı olacak şekilde son derece tempolu bir kurguyla anlatmak istediklerini nefessiz bir şekilde seyircisine sunuyor.

Baş döndürücü şekilde keyif veren yönetmenliği ve akıllı senaryosuyla türlü türlü göndermeleri filmin her karesinde yükselmesine sebep oluyor. Dünyada her geçen gün savaş, ırkçılık, cinsiyetçilik, kıyımlar ve hayvanlara karşı yapılan zalimlikleri gündemine alan Köpek Adası, bir anlamda diktatörlüğün baskısı altında mücadele eden köpeklerin hayatlarına, politik görüşlerine, ilişkilerine dair metaforik saptamalarla tüm dünyanın nevrotik ruh halini yansıtmayı başarıyor.

Filmin başrolünde köpeklerin olmasından kaynaklı olarak insansı cümlelerin kullanımı mizah öğelerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Beylik laflarının doğal günlük cümlelere yedirilmesi ve senaryonun içine gizlenen kimi gizem öğeleri bir anlamda izleyicinin dikkatinin son ana kadar aktif olmasına olanak veriliyor. Wes Anderson’ın kendine has görsel estetiğini de hesaba kattığımızda elimizde tam bir sinemasal bir hazine buluyoruz.

2019 Oscar kategorisinde favori konuma gelirse şaşırmayın. Kesinlikle harika! Filmi izleyen seyirciyi mest etmeyi başarıyor. Bir animasyondan ötesi diyebileceğimiz yapım, Wes Anderson filmlerini sevenler için adeta cennet denilebilir. Yeni animasyonlar neler getirir bilinmez ama Köpekler Adası’nın bu yılın animasyonu olduğu gerçeği filmi ilk izlediğinizde kafanıza kazınacaktır. Ayın filmi olarak da nitelendirilebilecek olan Isle of Dogs, sinemalardaki koltukları doldurmanızı bekliyor.

Puan: 8,5/10

Haktan Kaan İçel