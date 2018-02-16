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Sinema>  Sinema Haberleri
16 Şubat 2018 11:34

Korku dolu bir fragman geldi!

"Karanlık Sır"dan Türkçe altyazılı fragman geldi.

Korku sinemasının başarılı örneklerinden "Yetimhane"nin senaristi Sergio G. Sánchez’in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olan "Karanlık Sır", karakterlerine hem hayatın içinden hem de öbür dünyadan sorunlar yaşatıyor.

Genç bir adam olan Jack ve kendisinden küçük olan kardeşleri Billy, Jane ve Sam'in büyük bir sırları vardır. 4 kardeş bir arada kalmaya devam edebilmek adına sevgili annelerinin ölümünü herkesten saklamak zorunda kalmıştır. Ancak bu şartla birlikte yaşamaya devam edebilecek olan kardeşlerin hayatını zorlaştıran bir diğer etmen daha vardır ki, bu sakladıkları sırdan çok daha kötücüldür. Genç kardelşlerin yaşadıkları malikanede şeytani bir varlık kol gezmektedir ve kardeşlere rahat vermemektedir...
Çıkışını "The Witch" ile yapan, ardındna "Parçalanmış" ile ününü pekiştiren Anya Taylor-Joy, Stranger Things ile yıldızı parlayan, ayrıca Yeni Mutantlar filminde Taylor-Joy ile birlikte karşımıza çıkacak olan Charlie Heaton, "Yaşam Kürü" filminde parlayan Mia Goth, "Kaptan Fantastik"in Bodevan'ı George MacKay ve henüz 9 yaşında olmasına rağmen televizyonun tanınan genç oyuncularından biri olan Matthew Stagg'ın başrollerini üstlendiği korku filminin senaryosu da yönetmenin kaleminden çıkma.
"Karanlık Sır" 6 Nisan’da vizyona girecek.

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