Korku dolu Marrowbone'dan fragman yayınlandı

The Orphanage ve The Impossible filmlerinin senaristi olarak tanıdığımız Sergio G. Sánchez, Marrowbone ile bu kez seyirci karşısına yazar kimliğinin yanına yönetmenliği de ekleyerek çıkıyor. Sánchez'in hem senarist hem de yönetmenliğini üstlendiği film, annelerinin ölümünün ardından yaşadıkları evde şeytani bir varlık tarafından ürkütülmeye başlanan dört kardeşin hikâyesini konu ediniyor. Bu kardeşlerin en büyüğü olan Jack'e George MacKay hayat verirken filmin kadrosunda The Witch ve Split'teki performansıyla büyük beğeni toplayan Anya Taylor-Joy, Stranger Things dizisiyle yakından tanıdığımız Charlie Heaton ve Nymphomaniac: Vol. II'daki P. rolüyle dikkatleri çeken Mia Goth yer alıyor.

Senaristinin yanında genç ve yetenekli oyuncu kadrosuyla umut vadeden bir yapım olarak karşımıza Marrowbone, 06 Nisan 2018 tarihinde Türkiye'de vizyona girecek.