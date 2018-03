Korku filmleri para basıyor

Korku sineması, kendine has bir seyirci kitlesine sahiptir. Herkes korku filmi izlemekten keyif almadığı gibi korku filmi sevdalıları da başka türlere karşı aynı şeyi hissedebilir. Her türde olduğu gibi korkuda da zaman zaman belli furyalar türe hakim olur. “Slasher” diye adlandırılan “Eli bıçaklı kadın katillerini” anlatan filmler ise 70’lerin sonundan başlayarak 80’li yılların korku sinemasını adeta işgal etmiştir. Tabi her sinemada çekilen yapımları sonradan sınıflandırmak için üretilen çoğu kavram gibi slasher’ın da kesin sınırları yoktur. Biri çıkıp Alfred Hitchcock’un Psycho’suna slasher derse ne olacak? Belli yönlerinden bu alana dahil olduğu için “Bu türün içinde sayılmaz.” cümlesi ne kadar etkili olacak? O yüzde biz bu kavram karmaşasını fazla kurcalamadan 70’lerin sonlarına doğru çıkan ve seyircileri akın akın sinemaya toplayan slahsherları konu edinelim. Bakalım zorlu gişe yarışlarında hangi slasher bir numara. Ancak bunu sıralamayı yaparken filmlerin o zamanki kazandığı net miktarlara değil de o paraların bugünkü alım gücü üzerinden hasılatlarını aktaracağız.





6) A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988) - 104 milyon $

Rüya gibi bir açılış demek isterdik ancak bu yapım rüyadansa bir “kabusu” konu ediniyor. “Freddy” serisinin dördüncü filmi olan The Dream Master’daki tek güç Freddy değildir. Amansızca insanların rüyalarını basan Freddy, telepatik güçlere sahip Kristen tarafından durdurulabilecek midir? A Nightmare on Elm serisi, bu yapımdan sonra 5 defa daha film çevirdiğine göre Kristen’in çabaları heba olmuş gibi görünüyor.





5) The Texas Chainsaw Massacre (2003) - 115.7 milyon $

Remake yapımlar bu kadar kazandırıyorsa yapımcılar neden bu alana yönelmesin ki? Henüz hikayenin orijinaline sıra gelmemiş olsa da The Texas Chainsaw Massacre, tam bu türün içinde olmayan ancak yine de tür dahilinde çok sevilen bir yapımdır. “Bu türün içinde değilse listede işe ne?” diyorsanız, filmin orijinal versiyonuna kadar sabretmenizi öneririz.





4) Freddy vs. Jason (2003) - 118.7 milyon $

Bu karakterlerin yer aldığı filmlerin orijinallerine geçmeden böyle devam filmlerinden bahsetmek siz okuyucu da ne yazık ki bir “spoiler” etkisi yaratabilir. Ancak kurallar böyle, listenin en merak edileni yani şampiyonu hep en sona saklanır. O yüzden bu filmlerle başlamak zorundayız. Yine de bu isimleri tanıdığınızı düşünüyoruz. Belki orijinal yapımlara geçmedik ama sizin film hafızanız bu karakterleri bir yerlerden hatırlıyordur. Yapımcılar, Elm Sokağı Kabusu ve 13. Cuma filmlerin katillerini aynı anda beyazperdede göstermenin seyirci için fazlasıyla ilgi çekici olacağını düşünmüş olmalılar. Aslında haksız da sayılmazlar. Film her ne kadar orijinal Friday the 13th’ün hasılatına erişemese de 1984 yapımlı A Nightmare on Elm Street’in gişe Başarsını neredeyse dörde katlamıştır.





3) Friday the 13th (1980) - 128 milyon $

Bu zamanın parasıyla 1.6 milyon dolara mal olan filmin bu denli büyük bir hasılat elde etmesindeki en büyük sebep, herhalde listenin öteki yapımlarında olduğu gibi ikonik bir karakterin yaratılmasından kaynaklanıyordur. Anne sevgisi ile dolu olan Jason’un yaşadıklarını bir dram filminde görsek hüngür hüngür ağlayabilirdik ama Friday the 13th bu durum pek de geçerli sayılmaz. Sürekli olarak yeniden beyazperdeye taşınan filmin son örneği ise önümüzdeki sene vizyona çıkması bekleniyor.





2) The Texas Chain Saw Massacre (1974) - 142.9 milyon $

Finale yaklaşırken karşımıza slasher olmayan bir slasher çıkıveriyor. Bazılarına göre bu türün babalarından sayılan “The Texas Chain Saw Massacre”, belli kesimler tarafından da türün dışına atılmaktadır. İki kesime de hak vermek lazım. Leatherface’nin çocukluktan başlayan acıklı öyküsü daha sonra onun bir canavara dönüşmesine sebep olurken kurbanlarını öldürme biçimi tam olarak türe dahil edilemez. Neticede o slasher’in karşılığı olarak kesen değil “doğrayandır”. Ancak türün sınırlarının keskin hatlarla oluşmadığını söylemiştik. Madem herkes Leatherface’yi “seviyor” ve bazıları da ona slasher diyor o halde bize düşen görev de onu listeye dahil etmek.





1) Halloween (1978) - 173.9 milyon $

Listenin kazananı türün ilk örneği olarak kabul edilen Halloween oluyor. Tabi herkesin kazandığı ve aslında günümüzden bakınca rakip değil “kardeş” olan filmlere böyle bir sıfat eklemek ne kadar doğru orası tartışılır. Ancak yine de çıktığı dönemler göz önüne alındığında şampiyonluk kupasını kaldıran isim, “Michael Myers” oluyor. Küçük Micheal, Cadılar Bayramı gecesinde ablasını öldürür. Çocuk hapishanesine yatırılan Micheal’in yargılanması için 21 yaşına gelmesi gerekmektedir. “Mikey”, tam 21 yaşına geldiğinde yetkililerin elinden kaçarken takvimler 30 Ekim’i yani Cadılar Bayramını gösteriyordur. Ah ne büyük bir tesadüf öyle değil mi? 325 bin dolarlık standart denebilecek bir bütçe ile o zamanlarda 47 milyon dolarlık hasılat elde eden Halloween, defalarca sinemaya uyarlanmıştır.



AHMET TOĞAÇ Remake yapımlar bu kadar kazandırıyorsa yapımcılar neden bu alana yönelmesin ki? Henüz hikayenin orijinaline sıra gelmemiş olsa da The Texas Chainsaw Massacre, tam bu türün içinde olmayan ancak yine de tür dahilinde çok sevilen bir yapımdır. “Bu türün içinde değilse listede işe ne?” diyorsanız, filmin orijinal versiyonuna kadar sabretmenizi öneririz.Bu karakterlerin yer aldığı filmlerin orijinallerine geçmeden böyle devam filmlerinden bahsetmek siz okuyucu da ne yazık ki bir “spoiler” etkisi yaratabilir. Ancak kurallar böyle, listenin en merak edileni yani şampiyonu hep en sona saklanır. O yüzden bu filmlerle başlamak zorundayız. Yine de bu isimleri tanıdığınızı düşünüyoruz. Belki orijinal yapımlara geçmedik ama sizin film hafızanız bu karakterleri bir yerlerden hatırlıyordur. Yapımcılar, Elm Sokağı Kabusu ve 13. Cuma filmlerin katillerini aynı anda beyazperdede göstermenin seyirci için fazlasıyla ilgi çekici olacağını düşünmüş olmalılar. Aslında haksız da sayılmazlar. Film her ne kadar orijinal Friday the 13th’ün hasılatına erişemese de 1984 yapımlı A Nightmare on Elm Street’in gişe Başarsını neredeyse dörde katlamıştır.Bu zamanın parasıyla 1.6 milyon dolara mal olan filmin bu denli büyük bir hasılat elde etmesindeki en büyük sebep, herhalde listenin öteki yapımlarında olduğu gibi ikonik bir karakterin yaratılmasından kaynaklanıyordur. Anne sevgisi ile dolu olan Jason’un yaşadıklarını bir dram filminde görsek hüngür hüngür ağlayabilirdik ama Friday the 13th bu durum pek de geçerli sayılmaz. Sürekli olarak yeniden beyazperdeye taşınan filmin son örneği ise önümüzdeki sene vizyona çıkması bekleniyor.Finale yaklaşırken karşımıza slasher olmayan bir slasher çıkıveriyor. Bazılarına göre bu türün babalarından sayılan “The Texas Chain Saw Massacre”, belli kesimler tarafından da türün dışına atılmaktadır. İki kesime de hak vermek lazım. Leatherface’nin çocukluktan başlayan acıklı öyküsü daha sonra onun bir canavara dönüşmesine sebep olurken kurbanlarını öldürme biçimi tam olarak türe dahil edilemez. Neticede o slasher’in karşılığı olarak kesen değil “doğrayandır”. Ancak türün sınırlarının keskin hatlarla oluşmadığını söylemiştik. Madem herkes Leatherface’yi “seviyor” ve bazıları da ona slasher diyor o halde bize düşen görev de onu listeye dahil etmek.Listenin kazananı türün ilk örneği olarak kabul edilen Halloween oluyor. Tabi herkesin kazandığı ve aslında günümüzden bakınca rakip değil “kardeş” olan filmlere böyle bir sıfat eklemek ne kadar doğru orası tartışılır. Ancak yine de çıktığı dönemler göz önüne alındığında şampiyonluk kupasını kaldıran isim, “Michael Myers” oluyor. Küçük Micheal, Cadılar Bayramı gecesinde ablasını öldürür. Çocuk hapishanesine yatırılan Micheal’in yargılanması için 21 yaşına gelmesi gerekmektedir. “Mikey”, tam 21 yaşına geldiğinde yetkililerin elinden kaçarken takvimler 30 Ekim’i yani Cadılar Bayramını gösteriyordur. Ah ne büyük bir tesadüf öyle değil mi? 325 bin dolarlık standart denebilecek bir bütçe ile o zamanlarda 47 milyon dolarlık hasılat elde eden Halloween, defalarca sinemaya uyarlanmıştır.AHMET TOĞAÇ