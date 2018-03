Korku filmlerinin çifte kumruları

Aşk filmleri, birçok seyirci için keyifle izlenilen yapımlardır. Peki ya aşk teması sadece romantik filmlerde mi görülür? Korku filmlerinde aşka yer yok mudur? Aşağıdaki yapımlar her ne kadar tozpembe bir aşk öyküsü anlatmasa da içinde barındırdığı çiftler ile seyircinin gönlünü kazanır. İşte korku filmlerinden derlenen “aşk öyküleri”.





The Conjuring (2013)'deki Ed - Loraine Warren çifti

Hayaletlerle, ruhlarla ve şeytanlarla uğraşan bu çifti durdurabilecek herhangi bir şey yoktur! En azından onları tanıyanlar böyle düşünmektedir. Ta ki “o” olaya kadar. Film, asıl hikayesini anlatmaya başlamadan Ed - Loraine Warren çiftini tanıtma amacıyla bir başka yan hikaye ile başlar. Bu hikayede ne olduğundan çok nasıl anlatıldığı önemlidir. Çünkü sinemada hikaye anlatma, karakterleri seyirci ile özdeşleştirme ve seyirciye gerçekçi bir perspektif kurma bakımından bu sahneler çok değerlidir. Onları evine çağıran kişiler bir taş bebeğin içine şeytanın girdiğini iddia ederler. Çift güzelce hikayeyi dinledikten sonra tepkileri şöyle olur, “Şeytan asla bir bebeğin içine girmez.”. Böylece seyirci “Hah işte bir korku filminde akıllı birine rastladık.” diyip bu karaktere mantığı için sempati duyama başlar. Sonra ne mi olur? Sempati duyulan bir karakterin gerçekten yaşadığı açıklanır ve bingo. Seyirci artık karakter ile tamamen özdeşleşir. İşte korku sinemasının en mükemmel çiftlerinden olmak bunu gerektirir.





Ada: Zombilerin Düğünü (2010)'ndekiGamze ve Murat çifti

“Türkler korku filmi çekemiyor.” klişesi her yerli yapım korku filminden sonra tekrar edilir olmuştur. Talip Ertürk ve Murat Emir Eren’in yönetmenliğini yaptığı Ada: Zombilerin Düğünü ise deyimi yerindeyse tam bir “Türk işi korku filmi”. Adeta “Bir grup Türk’ü bir korku filmine atsan ne olur?” fikri ile çekilmiş film, bu düşüncenin hakkını veriyor. Tabi filmdeki yarı sado-mazoşist Gamze ve Murat çifti de etrafımızdaki birçok “aşık ve ayrı” çift gibi beyazperdede karşımıza çıkıyor. Uzun bir ilişkiden sonra ayrılan ve aşkın nefreti ile yanıp tutuşan bu iki çiftin film gibi komik anlarını izlemek seyirci için keyif verici oluyor. Tabi filmi neredeyse sırtlayan karakter Murat’ın hikayedeki baskınlığı da bu ilişkiyi daha da görünür kılan bir başka öğedir.





Let The Right on In (2008)'ndeki Oskar ve Eli çifti

Bu seferki çiftimiz reşit değil. Ancak aşkın yaşı yoktur öyle değil mi? Hatta aşkın ırkı ve cinsi de yoktur. Yani bir insanoğlu bir “Draculaoğluna” aşık olabilir. Tabi bu Dracula’nın kızının hikayesi, sıradan vampir metotları ile işlemez. Arkadaşları tarafından sürekli tartaklanan Oskar’ın, pek bir garip haledeki Eli ile tanışması onun hayatını değiştirecektir. Hayır, Eli onu ısırıp vampir falan yapmayacak böyle bir şey beklemeyin. Ya da bekleyin, neticede bu bir vampir filmi.





Bride of Chucky (1998)'deki Chucky ve Tiffany çifti

Bir önceki çiftimiz reşit değil diyerek yazıya giriş yapmıştık. Bu filmdeki çiftleri de şöyle tanıtmaya başlayalım: “Bu seferki çiftler insan değil.” Böyle diyince onları aşağılıyor gibi görünse de gerçekler böyle. Chucky ve Tiffany sadece birer oyuncaklar. Aslında böylesine “kanlı canlı” bir çifte oyuncak demek hakaret sayılabilir ancak nihayetinde böyleler. Sinema tarihin en popüler oyuncaklarından biri olan çift, Chucky’nin daha önceki psikopatlığını daha da perçinler vaziyettedir. Anlıyoruz ki insanlar için, “evlenince uslanır” lafı oyuncaklar için geçerli değilmiş.





Poltergeist II (1986)'deki Diane - Steve Freeling çifti

“Diane - Steve Freeling çiftini” neden serinin ilk filmi odaklı tanıtmıyorsunuz diyebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Ancak izin verin bu tercihimizi şöyle açıklayalım. Bu çift, evlerinde pek de normal olmayan şeyler yaşayan kişilerdir. Buraya kadar hem fikiriz herhalde. Ancak bu anormal olayları bir kere yaşamaları, onları efsane çiftler arasına almamız için yeterli olamayacaktı. İkinci filmde yine korkunç şeyler yaşamaları ve buna rağmen birbirlerine sımsıkı bağlı olmaları bizi derinden etkiledi. Böylece bu çiftin ilk hikayesindeki hallerini değil de ikinci filmdeki durumlarından dolayı listemize ekledik.





Don't Look Now (1973)'daki John - Laura Baxter çifti

Bu iki çiftin öyküsü listenin öteki yapımlarından çok daha hazindir. Çocuklarını kaybeden çift, hayata yeniden başlamak adına kendilerini Venedik’te bulurlar. Ancak ölüm kendilerini orada da bırakmaz. Venedik sokaklarında işlenen bir cinayetin onları neden bu kadar etkilediği sorusu ise filmin içinde gizlidir.



AHMET TOĞAÇ