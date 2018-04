Krasinski, yönetmenlikten devam ediyor!

The Office dizisinde canlandırdığı Jim Halpert karakteri ile çıkışını yapan,Something Borrowed, It's Complicated (İlişki Durumu: Karmaşık), Away Wa Go gibi yapımlarda da göz dolduran oyunculuk başarısı sergileyen yakışıklı oyuncu John Krasinski,ABD’nin gişede en iyi açılış yapan üçüncü filmi olan A Quiet Place (Sessiz Bir Yer)'in yönetmenliğini üstlenmişti. Film bu Cuma ülkemizde vizyona girdi.

Krasinski,Brief Interviews with Hideous Men ve The Hollars adlı komedi - dram projelerinin ardından üçüncü kez uzun metraj bir film için yönetmen koltuğuna oturmuştu. Başarılı filmde gerçek hayatta da karı koca olan Krasinski ve Emily Blunt, belki bunun da katkısı ile filmde çocuklarının üzerine titreyen, birer anne - baba profili çiziyor.

Krasinski henüz bu film için tebrikleri kabul ederken, bir yandan yeni proje için kolları sıvamış bile.Cecil Castellucci’nin We Have Always Lived On Mars isimli kısa filmini bir uzun metrajlı filme dönüştürmek için ilk adımları atan başarılı oyuncu/yönetmen, bu filmde dünyada yaşanan bir felaket sonrası Mars’ta yaşamaya başlayan bir kolonide yer alan bir kadının başından geçenleri anlatacak. Başarılar!