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Sinema>  Sinema Haberleri
30 Ocak 2018 10:09

Kubrick'in The Shinning'ine devam filmi geliyor

The Shining'in devamı niteliğindeki Doctor Sleep'in yönetmeni belli oldu

Stanley Kubrick’in klasik korku filmi The Shining‘in bir süredir gündemde olan devam filminin yönetmeni nihayet belli oldu. Doctor Sleep ismini taşıyacak filmin yönetmenliğini Mike Flanagan üstlenecek.

Stephen King’in aynı isimli romanından uyarlanacak olan film, Flanagan’ın filmografisindeki ilk Stephen King uyarlaması olmayacak. Amerikalı yönetmen, geçtiğimiz yıl Netflix için yazarın en ünlü kitaplarından Gerald’s Game‘in film uyarlamasını çekmişti. Absentia, Oculus ve Before I Wake gibi filmleriyle korku janrında kendini halihazırda ispatlamış olan Flanagan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada söz konusu projede yönetmen olarak yer aldığı için duyduğu heyecanı paylaştı.
1977 yılında yayımlanan The Shining romanının çocuk karakteri olan Danny Torrance’in yetişkin haliyle karşımıza çıktığı ve ünlü Overlook Hotel’de yaşadığı travmayla yeniden yüzleştiği Doctor Sleep romanı, 2013 yılında raflardaki yerini almıştı. Sinema dünyasında büyük yankı uyandıran IT uyarlamasının ardından peş peşe farklı Stephen King uyarlamaları vizyona girmeye devam edecek gibi gözüküyor.
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