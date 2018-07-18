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Sinema>  Sinema Haberleri
18 Temmuz 2018 13:34

Küçük Bir Rica'dan yeni poster

Başrollerini Anna Kendrick ve Blake Lively’nin paylaştığı Küçük Bir Rica (A Simple Favor)’dan yeni bir poster yayınlandı.

Ghostbusters, Spy, Bridesmaids gibi eğlenceli filmlere imzasını atan yönetmen Paul Feig’in, Darcey Bell’in aynı isimli çok satan romanından beyazperdeye aktardığı Küçük Bir Rica (A Simple Favor)’dan yeni bir poster yayınlandı.


Stephanie (Anna Kendrick), hayatını Youtube’ta paylaştığı videolardan kazanan vlogger bir annedir. Bir gün, en yakın arkadaşı Emily (Blake Lively) aniden ortadan kaybolur. Stephanie tüm enerjisini Emily’ye ne olduğunu öğrenmeye harcarken, Emily’nin kocası Sean (Henry Golding) da şaşırtmacalar, ihanetler, sırlar ve bu sırların açığa çıkmasıyla, aşk, sadakat, cinayet ve intikamla dolu bu hikâyede ona yardım edecektir.

Başrollerini Anna Kendrick ve Blake Lively’nin paylaştığı film ülkemizde ABD ile aynı anda, 14 Eylül’de sinemalarda.

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