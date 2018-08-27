Küçük Kadınlar’da başrol değişikliği

Romandan beyazperdeye uyarlanan Küçük Kadınlar filminin başrolünde oyuncu değişikliği yaşandı. 2020 yılında vizyona girmesi beklenen filmde daha önce rol alacağı açıklanan La La Land filmiyle Oscar kazanan oyuncu Emma Stone, önümüzdeki aylarda The Favourite filminin tanıtım çalışmalarında yer alacağı için kadrodan çıktı. Aynı rol için Harry Potter ile Güzel ve Çirkin filmleriyle yıldızlaşan Emma Watson ile görüşmelere başlandı.

BOL YILDIZLI KADRO



Bol yıldızlı filmin oyuncu kadrosunda üç Oscar adaylığı bulunan Saoirse Ronan, toplam 21 kere Oscar’a aday gösterilen usta oyuncu Meryl Streep, Beni Adınla Çağır filmiyle Oscar adaylığı kazanan Timothee Chalamet, Lady Macbeth filmi ile yıldızı parlayan Florence Pugh, iki Oscar adayı oyuncu Laura Dern ve Eliza Scanlenyer alıyor.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo Oscar’ına aday gösterilen Greta Gerwig üstleniyor. Louisa May Alcott’un romanından beyaz perdeye uyarlanan Küçük Kadınlar, İç Savaş sonrası Amerika'da yaşamlarını sürdürmeye çalışan dört kız kardeşin hikayesini anlatıyor.