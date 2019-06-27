Küçük Şeyler Dünya Prömiyerini Karlovy Vary’de gerçekleştirecek

Dünya prömiyerini 54. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali kapsamında 1 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirecek olan “Küçük Şeyler”, festivalin Ana Yarışma bölümünde yarışıyor. Başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan’ın paylaştığı filmin yapımcılığını ise Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer ve Kanat Doğramacı üstleniyor.

Ödüllü yönetmen Kıvanç Sezer, yazıp yönettiği ve geçtiğimiz nisan ayında çekimlerini tamamladığı “Küçük Şeyler”in dünya prömiyerini Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali 2019’da gerçekleştirecek. İlk uzun metraj filmi “Babamın Kanatları”nın da dünya prömiyerini Karlovy Vary’de gerçekleştiren Sezer, bu filmiyle festivallerde büyük başarılar elde etmişti. Onur ve Bahar çifti üzerinden ışığı sönen bir ilişkiyi anlatan “Küçük Şeyler”, bu yıl 28 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yarışacak. Dünya prömiyerini 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü gerçekleştirecek olan filmin festival kapsamındaki diğer gösterimleri ise 2 ve 4 Temmuz 2019 günleri gerçekleşecek. “Küçük Şeyler” aynı zamanda fragmanını seyirciyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Mizah unsurunun eksik olmadığı, trajikomik anlatım diliyle dikkatleri çeken “Küçük Şeyler”, İstanbul’un uzak bir semtinden ev alan ancak işsiz kalmasıyla sadece evleri değil aynı zamanda ilişkileri de tehlikeye giren bir çifti odağına alıyor. Yer yer dramatik yer yer absürt bir tonun hakim olduğu mizahınsa hiç eksilmediği film seyirciyi kendi hayatından kesitler bulmaya çağırıyor.

Başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan’ın paylaştığı “Küçük Şeyler”de; Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel, ve Kubilay Tuncer gibi isimler de rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini Hatip Karabudak’ın, sanat yönetmenliğini Alceste Wegner ve Reyhan Acar’ın yaptığı filmin uygulayıcı yapımcılığını Selim Güntürkün, yardımcı yönetmenliğini ise Emin Akpınar üstleniyor.