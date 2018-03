Malumunuz, haftaya 29 Ekim'i ihya edeceğiz. Yurdumuzu düşman işgalinden kurtulup özgürlüğe kavuşturan kişi ve olayları yeniden anmak için bugün, "Kurtuluş Savaşı" filmlerini sizin için derledik. 1923'ten bugüne kadar olan tüm Kurtuluş Savaşı filmleri beğeninize sunamasak da bu döneme, farklı pencerelerden bakan filmleri listelemeye çalıştık.





Veda - 2010

Madem Kurtuluş Savaşı'na doğru filmlerle tarihi bir gezi yapacağız o halde normalde yaptığımız şekilde, günümüze uzanan bir kronoloji ile değil de bugünden düne dönelim. Bu sebeple listenin ilk filmi, Zülfü Livaneli'nden çıkmış "Veda" oluyor. Atatürk'ün eski arkadaşı ve yaveri Salih Bozok'un oğluna yazdığı mektuplardan oluşan film, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün ölümünün iki saat evvelinde başlıyor. Tüm Türkiye bu acı ile büyük bir matemin içine girecektir ancak Salih Bozok sadece ülkenin önderini kaybetmeyecektir, kendi arkadaşını da yitirecektir. Bu yüzden acısı salt vatani çapta değildir. Salih Bozok'un oğlu için bıraktığı mektup aslında sadece ona değil tüm Türk halkına da miras kalmış oluyor. Salih Bozok, Atatürk'süz bir hayatı reddettiği için kendini öldürmeye çalışmıştır. Ancak kalbine nişan alan Bozok, hedefi tutturamayınca Şişli Sıhhat Yurdu Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ölüm ise çok değil yaklaşık iki buçuk sene sonra onu hakikaten götürecektir.





Son Osmanlı Yandım Ali - 2006

Mustafa Şevki Doğan filmi, listenin öteki yapımlarına göre daha avantür yapıdadır. Bu sebeple Kurtuluş Savaşı'nın tarihi gerçeklerini beyazperdeye buluşturmaktan çok işi biraz daha "Amerikan vari" bir eğlence anlayışı içine sokar. İşgal altındaki İstanbul'un sokaklarında gezen film, dönemin kabadayılarından Tahtacızade "Yandım" Ali'nin işgalcilere karşı yaptığı direniş öyküsünü anlatmaktadır. Filmin bahsettiğimiz avantür yönü ise o zamanlarda hatta şu an bile Türkiye'nin en büyük yapım şirketlerinden olan "Özen Film"in yapımcılığında gerçekleşmesinden kaynaklanıyor. Daha büyük prodüksüyonlarla insanları yeniden kitleler halinde sinema salonlarına sokma amacında olan yapım şirketi, böylesine vatani duyguları kabartan bir film yaparak da amacına ulaşmaya çalışmıştır. Ancak istediği kadar kazanbilmiş midir, işte orası biraz şüphe uyandırıyor.





You Can't Win 'Em All - 1970

Filmin ismini okuduğunuz vakit içinizden "Acaba doğru yazıda mıyım?" sorusu geçiyorsa sakın endişelenmeyin. Kurtuluş Savaşı filmleri son hızı ile devam ediyor ancak yabancı bir yapımla. Türk hükümetinin katkılarıyla çekilen filmin daha sonra ironik bir şekilde Türkiye'de yasaklanmıştır. İki İngiliz paralı askerin silah satmak için Anadolu'ya gelmesi ve daha sonra burada milis güçlere katılarak Milli Mücadeleye destek vermesinin öyküsünü anlatan film, sadece İngiliz oyunculara değil Türk oyunculara oldukça yer vermiştir. Fİkret Hakan dışındaki Türk oyuncular çok önemli bi rol almasa da 1970'li yıllarda İngiliz seyircinin önüne çıkmıştır 2011'de TRT'nin yaptığı bir röportajda filmden parçalar gösterilmiş, 2013'te ise özel bir kanal tarafından dublajlı olarak ilk defa yerli seyircinin beğenisine sunulmuştur. Kendi hikayesini ancak 40 yıl sonra TV ekranlarından izleyebilen başka bir millet de herhalde dünya üzerinde yoktur.





Bu Vatanın Çocukları - 1958

Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele dönemiyle bir imparatorluğun küllerinden yeni bir ülke doğmasına şahit olurken bu filmde yeni bir efsanenin doğuşuna da şahit oluyoruz. Bu efsanenin adı Yılmaz Güney. Adanalı "çirkin kral", sinemaya ilk olarak bölgesel dağıtımcıların temsilcisi olarak girmişti. Daha sonra Atıf Yılmaz ile tanışan Yılmaz Güney, ona yazdığı hikayeleri göstermeye başladı. Bu Vatanın Çocukları, Yaşar Kemal'in yazdıklarından uyarlanmasına rağmen sansür sebebi ile senaryo ekibinde görünmemiştir. Yılmaz Güney ise ilk defa hem kamera arkasında hem de kamera önünde performans sergileyerek, sinemanın üretim alanında olmaya başlamıştır. Milli Mücadele zamanlarında Gaziantep'te geçen film, bu bölgeden Ankara'ya Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştırılmak istenin bir mektubun çevresinde geçer. Gaziantep'ten Ankara'ya doğru yola çıkan genç delikanlıların yolda karşılaştığı hanedan yancıları ile olan mücadeleleri ise filmin gerilimini oluşturmaktadır.





Ateşten Gömlek - 1923

Sinemamızın cumhuriyet sonrası dönemine net bir şekilde üstünlüğünü koyan Muhsin Ertuğrul'un, Halide Edip Adıvar'ın romanından uyarladığı film, sinema tarihimizdeki Kurtuluş Savaşı temalı ilk filmdir. İzmir işgali sırasında eşini ve çocuğunu kaybeden hastabakıcı kadın, bu yaşadıklarından sonra İstanbul'a gidip işgal protestolarına katılmıştır. Kadının İstanbul'daki direniş vakitleri ve oradaki aşkının anlatıldığı film, sinema tarihimizde başka bir ilke daha imza atmıştır. Daha önce Müslüman Türk kadınlarının, hem tiyatro sahnesine çıkması hem de beyazperdede görünmesi yasaktı. Ancak romanın yazarı Halide Edip, Ayşe ve Kezban karakterlerini gayrimüslim göçmenlerden ya da azınlıktan kişilerin canlandırmamasını istedi. Bu sebeple yine bir ilke imza atılarak gazete ilanı ile iki Msülüman Türk kadın arandı. Zaten bu ilana da iki kişi başvurmuştu. İlki Ayşe karakterini canlandıracak olan ve daha sonra 1970'lere kadar beyazperdede görünecek olan Bedia Muvahhit; ikincisi ise daha sonra Muhsin Ertuğrul'un eşi olacak Neyyire Neyir'dir.

