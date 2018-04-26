Lars von Trier'in Cannes'a kabul edilen filminin kısa teaser'ı yayınlandı

Son olarak 2011’de Melancholia’yla Cannes’a teşrif eden ve basın toplantısı sırasında "Hitler'i anlayabiliyorum" demesi üzerine festivalden kovulan yönetmen, uzun süredir üstünde çalıştığı The House That Jack Built ile yeniden festival programında.

70'lerde geçen film, Matt Dillon’ın canlandırdığı Jack isimli seri katili merkezine alıyor. Jack’in 5 cinayetini anlatacak filmde onun kurbanlarını ise Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan, Sofie Gråbøl ve Riley Keough canlandıracak. Filme dair kısa bir teaser yayınlandı, izliyoruz.