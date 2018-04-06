Lavinya filminden fragman geldi!

Bir tesadüf sonucunda yolları kesişen ve birlikte bir yolculuğa çıkan iki sıradışı karakterin hikayesinin anlatıldığı Lavinya adlı filmde başrolleri Derya Ekşioğlu ve Timo Roy üstleniyor.

Film adlı filminden sonra ikinci uzun metrajını çekmiş olan Kerem Topuz,filmin merakla beklenen fragmanını yayınladı.

Filmin müziklerinde besteci ve müzisyen Murat Özdemir'in imzası var. Filmin açılış müziği için kullanılan Beaten Fame'in Sony Music etiketiyle yayınladığı Dünya isimli parça, fragmanda da yer alıyor. İzliyoruz.