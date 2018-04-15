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Sinema>  Sinema Haberleri
15 Nisan 2018 22:48

Lavinya filmine destek olmak ister misin?

Lavinya'nın daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması amacıyla kitlesel fonlama sitesi fongogo'da bir destek kampanyası başlatıldı.


Türkiye'de sinema sektöründe bağımsız yapımların gösterimilerinin sadece festival organizasyonlarıyla sınırlı kaldığını ve bu filmlerin büyük şehirler dışında neredeyse hiçbir yerde vizyon şansı bulamadıklarını belirten yönetmen Kerem Topuz, ikinci uzun metraj filmi olan Lavinya'yı Türkiye'nin farklı şehirlerinde de izleyiciyle buluşturmayı hedefleyerek bir kampanya başlattı.


Öncelikle uluslararası festivallerde gösterimi yapılacak olan Lavinya'nın başrollerinde Timo Roy ve Derya Ekşioğlu var. Bir rastlantı sonucu yolları kesişen ve birlikte yollara düşen iki sıradışı karakterin hikayesinin anlatıldığı film; izleyiciyi çıkılan bu yolculuğun bir parçası haline getirmeyi hedefleyen farklı bir yapım.


Kitlesel fonlama sitesi fongogo'daki kampanya sayfasından bizler de filme destek olabiliyoruz. O zaman bağımsız sinemaya destek olmak isteyen sinemaseverlere pamuk kalpler ve pamuk eller fongogo'ya diyoruz. Filme de bu yolculuğunda başarılar diliyoruz.


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    Lavinya
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