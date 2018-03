Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt Tarantino filminde!

Çılgın yönetmen Quentin Tarantino'nun dokuzuncu filmi Once Upon A Time in Hollywood ile ilgili bilgiler gelmeye başladı.

Leonardo DiCaprio filmde 60'lı yılların başında televizyonda yer alan bir western şovu olan Bounty Law’ın başrolünde yer almış vasat bir aktör olan Rick Dalton karakteriyle karşımıza çıkacak.Brad Pitt ise bu karakterin dublörü Cliff Booth’u canlandıracak.

Film aslen seri katil Charles Manson, kurbanı Sharon Tate ve 1969 yılında yaşananları konu alıyor.Polonyalı yönetmen ve senarist Roman Polanski’nin hamile eşi Sharon Tate'in de aralarında bulunduğu 9 cinayetten yargılanan, geçtiğimiz yıl kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden dünyanın en ünlü seri katili Charles Manson'ın hayat hikayesi ve yaptıkları gerçekten de filmlere konu olacak boyutta.Los Angeles’ta çekilecek olan ve 2018'de çekimlerine başlanması planlanan film, 9 Ağustos 2019’da vizyonda olacak.