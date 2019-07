Leonardo DiCaprio'nun ilginç isteği

Usta yönetmen Quentin Tarantino imzalı Once Upon A Time In Hollywood filminde başrollerden birini üstlenen DiCaprio’nun isteği, duyanları şaşkına çevirdi. Oscarlı aktör, Tarantino’nun son filminde rol almayı bazı şartlar koyarak kabul etmiş. Bu şartlardan biri de sette kimsenin onunla göz teması kurmaması oldu. İsimsiz bir kaynağın açıklamasına göre, DiCaprio set çalışanlarından bazılarının ona bakmasını istemiyordu.

Hollywood’da kurallarıyla tanınan Leonardo DiCaprio’nun bu isteği herkesi çok şaşırttı. Şimdiye kadar asla bir süper kahraman filminde ve seri filmlerde yer almak istemediğini açıkça belirtiyordu. Inception, The Revenant, The Wolf of Wall Street, Django Unchained, Shutter Island gibi başarılı filmlerde rol alan DiCaprio, her film için öncelikle 5 milyon dolar alıyor. Eğer ki rol aldığı film bir hit olursa da filmden 45 milyon dolarlık gelir elde ediyor.

Rol aldığı Once Upon A Time In Hollywood filminin oyuncu kadrosunda onunla beraber Margot Robbie ve Brad Pitt'in yanı sıra Timothy Olyphant, Margaret Qualley, Dakota Fanning, Al Pacino, Luke Perry, Damian Lewis, Damon Herriman, Emile Hirsch, Bruce Dern, Maya Hawke, Austin Butler, Emile Hirsch gibi isimler yer alıyor.

Once Upon A Time In Hollywood filminin ülkemizdeki izleyicileriyle 23 Ağustos'ta sinemalarda buluşması planlanıyor.