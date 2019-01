Liam Neeson intikam ateşiyle yanıyor

Son yıllarda rol aldığı aksiyon filmleriyle “ben buradayım” diyen deneyimli aktör Liam Neeson’lı Cold Pursuit’ten yeni fragman gün yüzüne çıktı. Uyuşturucu baronu tarafından öldürülen oğlunun intikamını almak için harekete geçen bir babayı canlandırdığı filmde ona, iki Oscar adayı Laura Dern, “Shameless” dizisinin yıldızı Emmy Rossum, William Forsythe, Julia Jones, Tom Bateman, Tom Jackson ve Domenick Lombardozzi gibi oyuncular eşlik ediyor. 2014 yapımı “Buz, Kar ve İntikam” filminin yeniden çevrimi olan yapımda orijinal filmin yönetmeni Hans Petter Moland tekrar kamera arkasına geçiyor.

They took his son. He’ll take revenge. See Liam Neeson in #ColdPursuit - in theaters February 8. pic.twitter.com/J6BkjsRJpo