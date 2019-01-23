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Sinema>  Sinema Haberleri
23 Ocak 2019 11:48

Liam Neeson intikam ateşiyle yanıyor

Aksiyon filmlerinin deneyimli aktörü Liam Neeson’ın başrolünü üstlendiği Cold Pursuit’ten yeni fragman yayımlandı.


Son yıllarda rol aldığı aksiyon filmleriyle “ben buradayım” diyen deneyimli aktör Liam Neeson’lı Cold Pursuit’ten yeni fragman gün yüzüne çıktı. Uyuşturucu baronu tarafından öldürülen oğlunun intikamını almak için harekete geçen bir babayı canlandırdığı filmde ona, iki Oscar adayı Laura Dern, “Shameless” dizisinin yıldızı Emmy Rossum, William Forsythe, Julia Jones, Tom Bateman, Tom Jackson ve Domenick Lombardozzi gibi oyuncular eşlik ediyor. 2014 yapımı “Buz, Kar ve İntikam” filminin yeniden çevrimi olan yapımda orijinal filmin yönetmeni Hans Petter Moland tekrar kamera arkasına geçiyor.



Sessiz bir aile babası olan Nels, kar temizleyiciliği yapmaktadır. O, Rocky Dağları’ndaki gösterişli kasabanın kardan etkilenmemesini, yolların daima açık tutulmasını sağlar. Eşiyle birlikte turistlerin rağbet ettiği bu yerde konforlu bir kulübede mutlu bir yaşam sürer. Nels sakin ve huzurlu olan bu kasaban ayrılmak zorundadır çünkü oğlu bir uyuşturucu baronu tarafından öldürülmüştür. Vakit kaybetmeden intikam almak için oğlunu öldüren adamın peşine düşer. Bu alışılmadık kahraman, avcılık yeteneklerini kullanarak sıradan bir insandan yetenekli bir katile dönüşür ve karteli parçalamayı amaçlar. Nels'in yaptıkları tahmin edilemez bir gangster olan Viking ile rakip bir mafya patronu arasında bir bölge savaşına yol açar. Neredeyse kimsenin yarasız ayrılamayacağı bu savaşta adalet sağlanacaktır.


“Cold Pursuit”22 Mart’ta ülkemizde vizyona girecek.

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