2016, sinema açısından büyük yeniliklerle karşılaştığımız bir yıl olmamasına rağmen, televizyon dizileri açısından büyük gelişmelere gebe bir yıldı. Birçok sevdiğimiz dizi, yeni sezonlarıyla çok daha şaşırtıcı yönlere doğru evrildi. Bununla birlikte Westworld gibi epey önemli ve büyük çalkantı yaratan dizilerle karşılaştık. Bunlardan birisi de, elbette Netflix'in yeni orijinal dizisi Love'dı. Dizi inanılmaz bir popülerliğe erişti, 10 bölümlük ilk sezonu hakkında herkes konuştu ve hazırsanız söyleyelim; Love, ikinci sezonunu yayınlamaya hazırlanıyor! Love hakkında bilmeniz gerekenler, Love'ın ikinci sezonu ve dizinin neden popüler olduğuna dair her şeyi bir araya getirdik. Üstelik aşağıda bir yerde ikinci sezon fragmanı da var!
23 Şubat 2017 10:28
Love geri dönerken dizi hakkında bilmeniz gereken her şey
2016'nın önemli dizilerinden birisi olan Love, ikinci sezonunu yayınlamaya hazırlanıyor. Dizi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
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