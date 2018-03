Love geri dönerken dizi hakkında bilmeniz gereken her şey

2016, sinema açısından büyük yeniliklerle karşılaştığımız bir yıl olmamasına rağmen, televizyon dizileri açısından büyük gelişmelere gebe bir yıldı. Birçok sevdiğimiz dizi, yeni sezonlarıyla çok daha şaşırtıcı yönlere doğru evrildi. Bununla birlikte Westworld gibi epey önemli ve büyük çalkantı yaratan dizilerle karşılaştık. Bunlardan birisi de, elbette Netflix'in yeni orijinal dizisi Love'dı. Dizi inanılmaz bir popülerliğe erişti, 10 bölümlük ilk sezonu hakkında herkes konuştu ve hazırsanız söyleyelim; Love, ikinci sezonunu yayınlamaya hazırlanıyor! Love hakkında bilmeniz gerekenler, Love'ın ikinci sezonu ve dizinin neden popüler olduğuna dair her şeyi bir araya getirdik. Üstelik aşağıda bir yerde ikinci sezon fragmanı da var!









Dizinin yaratıcısı önemli bir isim















Love, Judd Apatow tarafından yaratılmış. Judd Apatow'u, Lena Dunham'lı Girls'ten hatırlayabilirsiniz. Ancak Love, Girls'e göre, daha az kadın odaklı ve daha komedisi fazla bir dizi. Dizide Gus (Paul Rust), kendisinden pek hoşlanmayan, yazar olmak isteyen bir set öğretmeni ve Witchita isimli bir gençlik-cadı dizisinde başrolü oynayan küçük kızın öğretmenliğini üstleniyor. Mickey ise Kaliforniya'dan yayın yapan bir radyo istasyonunda asistan olarak çalışıyor. Bu iki karakter de, ilişkilerini yeni sonlandırmış ve oldukça mutlu. Ancak Love, aslında hepimizin hayatından bir şeyler taşıdığı için bu kadar seviliyor.

Bir asistan ve bir set öğretmeniyle bizim aramızda ne gibi bir benzerlik olabilir, bunu düşünmekte yarar var. Aslında, öyle görünüyor ki onları hem sevmemizin hem de onlardan nefret etmemizin nedeni de bize benziyor olmaları sanki. Gillian Jacobs ve Paul Rust tarafından canllandırılan bu iki karakter, sıklıkla hayatlarını mahvetmeye devam ederek yaşıyor. Mickey'de narsisistik bozukluklar görünüyor. Gus ise, garsonlara onlarca kez teşekkür eden, kendinizden bir sürü parça bulabileceğiniz, 7'de başlayan ev partisi için 6.59'da kapının önünde olan, ilginç, dramatik bir karakter. Mickey ve Gus, o kadar modern insanı yansıtıyor ki, her ikisine de hem ölesiye bir sevgi, acıma, empati besliyor, hem de onlardan nefret ediyoruz.









Soundtrack'leri her yerde dinlenesi













Dizinin müzikleri ustaca seçilmiş, eski ve yeni her şey bir arada. Jamie XX'ten Beastie Boys ve The Violent Femmes'e kadar her soundtrackler arasında bulunuyor. Arkadaşlarınız sizi ziyarete gelirken "havalı" görünmek istiyor ve bunun iiçin pek de çaba harcamak istemiyorsunuz gibi bir şarkı listesi karşımızdaki... Evet, bu şekilde Mickey'in nasıl düşündüğünü de görmüş olduk.







İkinci sezon ne zaman?













House of Cards, Orange is the New Black gibi birçok diziyle özgün fikirli dizi üretme başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Netflix, Love'a da yeni sezon yapma kararı aldı.

Netflix dizisi Love, ikinci se3zonunu 10 Mart'ta yayınlayacak. Gus ve Mickey'in arasındaki ilişkilerde daha derinlere dalacağımızı hissettiren fragmanı da yayınlandsı. Öyle görünüyor ki Gus ve Mickey arasında işler biraz romantıkleşecek ve değişecek. Realist yaklaşımı nedeniyle sevilen -belki de aynı zamanda nefret edilen- karakterler, ilk sezondan kalma sorunları çözmeye çalışmak için uğraşmaya devam edecek.

Uzun zamandır izlediğimiz en keyifli dizilerden birisi olan Love'ın yeni sezonunu merakla bekliyoruz.