11 Temmuz 2017 14:21 Luc Besson bildiğimiz gibi: Valerian eleştirileri iki ayrı uçta Yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Valerian and the City of a Thousand Planets için geri sayıyoruz artık. Filmle ilgili ilk eleştiriler ABD'den gelemye başladı ve yönetmeni Luc Besson'un her filmlinde odluğu gibi, bu filminde de eleştirmenleri ikiye böldüğü açık.

Eğer bir filmden bir kişi "Dünyanın en kötü filmiydi", diğer kişi de "Yapma, harikaydı! Senenin en iyisiydi!" diyorsa ve ateşli bir tartışma sürüp gidiyorsa bahsedilen filmin yönetmeni Luc Besson'dur. Ne The Sixth Element'te, ne de Lucy'de bitti bu tartışmalar. Şimdi ise, 21 Temmuz'da vizyona girecek yeni filmi Valerian and the City of a Thousand Planets ile eleştirmenleri ikiye böldü. Öyle görünüyor ki, biz izleyiciler de birbirimize düşeceğiz yine.





Eleştirmenlerin film hakkında yazdığı bazı şeyler, pek de Leon the Professional'ı, Jeanne d'Arc'ı, Angel-A'yı çekmiş bir yönetmene söylenebilecek şeyler değil gibi sanki. Ancak haklılık payları olabileceğini de hesaba katmakta yarar var. IMDb puanı henüz paylaşılmayan filmin Metascore'u 43. Fakat nasıl oluyorsa, yine Valerian'ın Rotten Tomatoes puanı 72... Burada işler biraz karışıyor işte. Demek ki, anlaşamayan eleştirmenler var. Biraz derinlemesine baktığımızda ve yorumları incelediğimizde, Luc Besson'un yine adına yakışır şekilde, "Seveni çok sevecek, sevmeyeni nefret edecek!" kategorisine girecek bir film çekmiş.





Eleştiriler uçlarda, seyirciler heyecanlı









Luc Besson'un Pierre Christin ve Jean-Claude Mezieres'in çizgi romanından sinemaya uyarladığı ve baş rollerini Dane DeHaan, Cara Delevingne ve Clive Owen'ın paylaştığı filmde bir de ünlü pop vokal Rihanna yer alıyor. Hatta filme en ağır eleştiriyi yapan Hollywood Reporter eleştirmenlerinden Todd McCarthy, oyunculara epey acımasız davranarak eleştirisini bir adım ileri taşımış: "Rihanna bu filmi hayatından silmeli, Cara Delevingne oyunculuğun göz devirmekten ibaret olmadığını anlamalı" diyor. Sırf bu cümle bile durumun eleştirmenlerin bir kısmı için ne kadar acınası olduğunu anlatmaya yeterli olduğunu sanıyoruz. MchCarthy eleştirisine "Razzie Ödülleri'nin kazananı açıklamak için yıl sonunu beklemesine gerek yok..." diyerek devam ettiğini de not düşelim. Sahiden, bu kadar kötü olabilir mi?

Entertainment Weekly'den Chris Nashawaty ise "Filmin ilk 30 dakikası boyunca ne izlediğime karar veremiyordum; müthiş bir fikir mi, büsbütün bir saçmalık mı?" diyor. Luc Besson'un birçok filminde bu algının oluştuğuna birinci elden şahit olmuştuk aslında. Lucy gibi The Fifth Element gibi filmlerinde de hem izleyiciler, hem de eleştirmenler benzer fikirlere sahipti.

Ne var ki eleştiriler bütünüyle acımasız değil. Örneğin Variety yazarı Peter Deloruge filmi epey sevmiş gibi duruyor: "Valerian, yapmak istediği şeyi çok ciddi bir şekilde başarıyor. Hem oldukça eski usül, hem de çok keskin uçlara sahip bir film!" The Wrap'ten Steve Pond ise "Besson renk ve eğlenceyi, fantastik yaratıklarla bir araya getirip, saçma bir hikayeyle birleştiriyor." diyor. Ortalarda kalıp olabildiğince az yargı belirten bazı eleştirmenler de, filmin "yine de" izlenebilir bir film olduğu görüşünde.

Star Wars serisine de ilham verdiği söylenen Valérian and Laureline çizgi romanından uyarlanan film, Valerian ve Laurien isimli ajanların dünyadaki düzeni sağlamak amacıyla girdikleri mücadeleleri anlatıyor. 27 Temmuz'da gösterime girecek olan film, Türkiye'de TME Films tarafından, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu ismiyle seyirciyle buluşturulacak.







Andaç ÜZEL