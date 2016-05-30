Luc Besson, yeni filminin set görüntülerini paylaştı

Leon ve Beşinci Element gibi büyük filmlerin yönetmeni Luc Besson'un, yeni filminin setinde olduğunu biliyorduk. Şimdi ise bu büyük yönetmen, Cara Delevingne, Dane DeHaan ve Clive Owen gibi yıldızların rol aldığı Valerian and the City of a Thousand Planets filminden oldukça ilgi çekici set fotoğrafları paylaştı.







Ethan Hawke ve John Goodman'ın rol aldığı film, aynı isimli çizgi roman uyarlaması olan filmin senaryosunu da Besson yazdı. Pierre Christin ve Jean-Claude Mézières tarafından yaratılan bu evren 21 dile çevrildi ve tam 10 milyon okurla buluştu.









Valerian (Dane DeHaan) ve Laureline (Cara Delevingne) isimli iki zaman yolculuğu ajanı bir imparatorluğunu soruşturmak üzerine görevlendirilmesini konu alan filmde ikilinin ikilinin prefesyonel iş ilişkisinin yanı sıra karmaşık aşk rüzgarları da esiyor.







Luc Besson yorumunun izleyiciler tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. Bir yanda çizgi roman hayranları ve bir yanda da Besson hayranlarını göz önüne aldığımızda bu filme olan beklentinin çok büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.







En son 2014'teki Lucy'den beri sinema dünyasından uzak olan Besson, 21 Temmuz 2017'de bu yeni filmiyle tekrar seyircilerle buluşacak.







AHMET TOĞAÇ