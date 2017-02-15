15 Şubat 2017 11:39 Lucasfilm, iddialara yanıt verdi Lucasfilm, yapılan son açıklamaya göre, Kylo Ren ve Rey arasında "ilginç bir bağ" olduğunu doğruluyor.

Star Wars hayranları yeni dedikodulara aç. Öyle ki popüler film serisinin web sitesinden çıkarımlar yapmakla uğraşıyorlar şu sıra. Yakın zamanda yapılan bir açıklama da, hayranların aslında doğru bir yolda olduğunu ortaya koyuyor. StarWars.com'da iki büyük karakterin biyografilerinde yapılan güncellemeler, hayranların dikkatini çekmiş durumda ve bu güncellemelerin ne olduğunu merak ediyorlar. Kylo Ren ve Rey'in sayfalarına yapılan iki küçük ekleme, Star Wars: Güç Uyanıyor filminin bu iki popüler karakteri arasında ilgi çekici bir bağ olduğunu kanıtlar nitelikte.







Heroic Hollywood isimli bir blogun fark ettiği değişikliklere şöyle bir bakalım. Rey'in sayfasından bir alıntıyla başlayalım:

"Takodana'da Skywalker'ın ışın kılıcı, Güç'ü deneyimleyen Rey'i çağırdı. Rey ise kaderin çağrısını reddetti ama Karanlık Taraf'ın savaşçısı Kylo Ren tarafından yakalandı. Kylo Ren ve Rey arasında, tuhaf bir bağ var. Kylo, Rey'i Starkiller'a, çok hızlı büyüyen güçlerini fark ettiği yere, getirdi. Finn'le birlikte Skywalker'ın ışın kılıcını alarak kaçtı Rey. Amaçları Jedi ustasına ulaşmak."

Kylo Ren'in sayfasında ise sıfatlar değişse de yine güçlü bir bağı ifade eden ifadeler yer alıyor:

"Snoke, Kylo'yu Güç'te bir uyanış olduğu konusunda uyarmıştı ve 'çırağının' babasıyla karşılaştığı zaman bir testle karşı karşıya kalacağını söyledi. Kyle sadakatinin sadece Snoke'a olduğu üzerine yemin etti ama yine de Rey'le karşılaştığında kafası karıştı. İkisinin arasında ilginç bir bağ olduğu görülüyordu."

Bu bağın ne olabileceği tartışılıyor.