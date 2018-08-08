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8 Ağustos 2018 09:17

M. Night Shyamalan'ın filmi Glass'dan Türkçe altyazılı fragman

Shyamalan’ın üçlemesinin ikinci halkası Glass’dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı.



Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson ve Sarah Paulson’u bir araya getiren ve yılın merakla beklenen filmlerinden biri olan Glass’dan Türkçe altyazılı fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Parçalanmış (Split) üçlemesinin ikinci halkası olan film, üç tehlikeli adamın aynı hastane çatısı altında olmasıyla ortaya çıkan olayları konu alıyor.


Altıncı His (The Sixth Sense), İşaretler (Signs), Parçalanmış (Split) gibi filmlere imzasını atan, iki Oscar adayı usta yönetmen M. Night Shyamalan imzalı Glass, 17 Ocak 2019’da vizyondaki yerini alacak.






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