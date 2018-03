Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!

Madonna, balerin Michaela De Prince’in hayatını konu alan Taking Flight isimli MGM yapımının yönetmen koltuğuna oturacak.

Michaela DePrince ve Elaine DePrince imzalı “Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina.” İsimli otobiyografik romanın haklarını alan stüdyo bu projeyi 2015’ten beri geliştiriyordu. Roman, savaş sonrası Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını konu alıyordu.

Madonna, hem bir sanatçı hem de bir aktivist olarak Michaela’nın yaşam yolculuğundan çok etkilendiğini dile getiriyor. Sierra Leone Cumhuriyeti’ne ışık tutmak adına özel bir şans yakaladıklarını söyleyen Madonna, Michaela’nın hikayesinin orada büyümüş tüm yetim çocukların sesi olacağını düşündüğünü ve bu sebeple onur duyduğunu belirtti.

Romanı Camilla Blackett senaryolaştıracak.

Madonna, ilk kez 2008 yılında bir İngiliz komedisi olan Filth and Wisdom filminin yönetmenlik koltuğuna oturmuştu. Daha sonra ise 2011’de W.E adlı film için yönetmenlik denemesini sürdüren Madonna, sinemadan vazgeçeceğe benzemiyor. Andrew Sean Greer’ın romanı The Impossible Lives of Greta Wells uyarlaması bir film için senaryo ekibinde olacak ve filmi yönetecek ünlü pop ikonu.

Madonna bu projelerin yanısıra, I Am Because We Are adlı bir belgeseli yazmış ve yapımcılığını üstlenmişti.