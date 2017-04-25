Madonna'nın hayatı film oluyor

Dünyanın en başarılı müzisyenlerinden biri, on yıllarca popülerliğini korumayı başarabilen ender pop müzisyeni Madonna'nın hayatının filmleştirilmesi için çalışmalar başladı. Madonna, her şey başlamadan önce, Madonna Louise Ciccone'ydi ve hep bir yıldız olma hayaliyle yaşıyordu. Bu hayaller büyük bir çabanın sonunda gerçekleşti ve seksenli yılların başında Madonna müthiş bir popülerlik yakaladı. Film de 1980'lerin başında Madonna'nın yaşadıklarına odaklanıyor. Universal Pictures, Madonna'nın hayatından kesitlerin anlatılacağı biyografik film Blonde Ambition'un haklarını satın aldı.



Film, Elyse Hollander isimli genç bir yazarın elinden çıkma. Blonde Ambition, Madoona'nın tüm hayatını kapsamıyor. Özellike artan popülerliği, ilişkileri ve müzik endüstrisiyle 1980'li yıllarda yaşadığı problemlerle ilgileniyor ve tüm bunları olanca gerçekliğiyle ortaya koymaya odaklanıyor. Şimdilik benzerlerine göre Blonde Ambition hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuzu söyleyebiliriz ancak hem bu nitelikte bir çalışma için normal karşılanabilir bir durum bu, hem de henüz hakkında konuşmak için epey erken. Öte yandan senaryo ekibinin alışılagelmişten fazla çalışılması gerektiği de ortada.

Madonna'nın hayatının en önemli evrelerine bizi tanık edecek olan Blonde Ambition'da hangi oyuncuların yer alacağı belli değil. Öte yandan projeye ne zaman başlanacağı ve vizyon tarihi de açıklanmamış durumda. Filmle ilgili bilgiler geldikçe sizinle paylaşacağız.