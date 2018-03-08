Mahalle Filmi Eleştirisi

Mahalle eskiden ne güzel bir yerdi!

“Pragma” oyunuyla suçun en uç örneklerine eğilen Buğra Gülsoy, Serhat Teoman ve Emre Erkan üçlüsü; hiç suça bulaşmamış bir insanın başı belaya girerse ne olur, sorusunu kendilerine sorarak yazdıkları “Dip” oyununun sinema versiyonu olan “Mahalle” ile seyirci karşısına çıkıyor.

İlk kez yönetmen koltuğuna oturan Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman ikilisi yapımcı, senarist ve oyuncu olarak da filmde yer alıyorlar. Emre Erkan’ın yukarıda sıralanan -yönetmenlik dışında- tüm görevleri yaptığını ekleyelim. Selahattin Töz’ün de beyazperdedeki ilk oyunculuk deneyimi ve senaryoya da katkıları var. Ayrıca filmde Hazar Ergüçlü, Selen Öztürk, Gökşen Ateş gibi isimler yer alıyor. Görüldüğü gibi oldukça çekirdek bir ekip tarafından kotarılmış bir film Mahalle… Vizyon süreci birçok bağımsız film gibi oldukça uzun sürdü. İlk gösterimini geçtiğimiz yıl İstanbul Film Festivali’nde yapmıştı.

Mahalle, kendi kanunlarını kendi yazan bir mahallede yaşayan üç arkadaşın yeni taşınan gizemli bir yabancı ile değişen hayatlarını konu alıyor. Peki bu mahallede ne oluyor? Mahallenin kahramanları bize anlatmak istiyor? Önyargılar üzerine dramatik bir komedi ve gerilim olan film, bu anlamda çıkış noktası olan tiyatro dinamiklerinin unsurlarını fazlasıyla taşıyor. Eski Türk sinemasında gördüğümüz iyi insanların, babacan karakterlerin olduğu bir mahalle değil burası… Bu bakımdan nasıl değişmiş bir toplum olduğumuzu görmemiz ve kendimizle yüzleşmemiz için sert bir deneyim olabilir. Her ne kadar filmin yaratıcıları böyle bir niyetle yola çıkmadıklarını, mahalleyi bir evren olarak hayal ettiğini söylese de ben böyle bir okuma yapmanın da mümkün olabileceğini düşünüyorum.

Bireysel performansların oldukça yoğun olduğu Mahalle; filmin ana üçlüsünün oyunculuğun yanı sıra birçok şeye fokus olmak zorunda kalmasından kaynaklanan aksamalar mevcut… Ekibin başlangıçta yapımcılık, yönetmenlik yapmak gibi bir düşünceleri yokmuş. Ancak önce yönetmen sonra da yapımcıyla yolları ayrılınca iş başa düşmüş. Oldukça parlak bir fikirle yola çıkan üçlü bir anda yapım, yönetim, senaryo, oyunculuk derken zorlandıkları, filmin temposundaki düşüşlerle kendisini gösteriyor.

Diğer yandan Mahalle’nin kahramanlarının sempatik görünmek gibi dertleri yok. Hepsi birer anti-kahraman… Bu anlamda Türk sinemasında daha sık örneklerini görmeyi arzu ettiğim tür de bir yapım. Bu üçlüden ileride çok daha şaşırtıcı işler çıkacağına inanıyorum. Takipte kalın mutlaka…



PUAN: 6/10

GİZEM ERTÜRK