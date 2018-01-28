9 Mart’ta vizyona girecek olan Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Emre Erkan, Selahattin Töz, Hazar Ergüçlü, Selen Öztürk, Gökşen Ateş ve Gökhan Soylu’nun rol aldığı 'Mahalle' filminden fragman yayınlandı.
28 Ocak 2018 18:25
Mahalle filminden fragman yayınlandı
Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın yazdığı Mahalle filminden fragman yayınlandı.
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