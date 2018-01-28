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Sinema>  Sinema Haberleri
28 Ocak 2018 18:25

Mahalle filminden fragman yayınlandı

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın yazdığı Mahalle filminden fragman yayınlandı.

9 Mart’ta vizyona girecek olan Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Emre Erkan, Selahattin Töz, Hazar Ergüçlü, Selen Öztürk, Gökşen Ateş ve Gökhan Soylu’nun rol aldığı 'Mahalle' filminden fragman yayınlandı.


Yapımcılığını Med Yapım ile Get Yapım’ın ortak üstlendiği, Türkiye’nin başarılı genç oyuncularından Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu oyuncu arkadaşları Emre Erkan ile birlikte yazdıkları ve aynı zamanda da rol aldıkları 'Mahalle' filmi 9 Mart’ta seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.
Kendi kanunlarını kendi yazan bir mahallede yaşayan üç arkadaşın yeni taşınan, gizemli bir yabancı ile değişen hayatlarının anlatıldığı “Mahalle” filminde bu üçlüye Selahattin Töz, Hazar Ergüçlü, Selen Öztürk, Gökşen Ateş ve Gökhan Soylu da eşlik ediyor. Ön yargıların hayatımızı nerelere sürükleyebildiğini anlatan filmin yayınlanan fragmanı büyük merak uyandırıyor.

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