Mahsun Kırmızıgül imzalı Mucize 2’den ilk kareler

2015 yılında 3.7 milyon seyirciyi sinema salonlarına çeken Mucize'nin devam filmi Mucize 2: Aşk’tan ilk kareler yayınlandı. Çekimlerinin tamamı İzmir ve Foça’da 8 hafta süren Mucize 2: Aşk filmi, 60’lı yıllarda geçiyor. Filmde döneme ait nostaljik kostümler ve klasik arabalar kullanıldı. Mucize 2: Aşk filmi Aziz karakterinin 7 yıllık mücadelesini, ve sevgiyle iyileşen hayatları anlatıyor.
Filmde Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Mert Turak, Biran Damla Yılmaz, Şenay Gürler, Sera Tokdemir, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Ali Sürmeli, Melis Sezen, Deniz Oral, Levent Sülün, Metin Yıldız, Erol Aksoy, Suna Selen, Erol Demiröz, Meral Çetinkaya, Nazmi Kırık, Meray Ülgen, Deniz Özerman, Eren Hacısalihoğlu, Selim Bayraktar, Ayda Aksel, Dilek Denizdelen, Berivan Kahraman, Zekeriya Karakaş, Berna Sülün, Hakan Can Kargidanoğlu ve Reyhan Uluekinci rol alıyor.
Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği Mucize 2: Aşk filmi, 1 Mart 2019 tarihinde vizyona girecek.