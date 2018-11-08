Mahsun Kırmızıgül imzalı Mucize 2’den ilk kareler

2015 yılında 3.7 milyon seyirciyi sinema salonlarına çeken Mucize'nin devam filmi Mucize 2: Aşk’tan ilk kareler yayınlandı. Çekimlerinin tamamı İzmir ve Foça’da 8 hafta süren Mucize 2: Aşk filmi, 60’lı yıllarda geçiyor. Filmde döneme ait nostaljik kostümler ve klasik arabalar kullanıldı. Mucize 2: Aşk filmi Aziz karakterinin 7 yıllık mücadelesini, ve sevgiyle iyileşen hayatları anlatıyor.

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