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Sinema>  Sinema Haberleri
27 Ağustos 2018 13:45

Malefiz 2’nin çekimleri tamamlandı

Angelina Jolie’nin başrolünde olduğu Malefiz 2’nin çekimleri sona erdi.


Fantastik macera filmi Malefiz 2’nin (Maleficent 2) çekimleri tamamlandı.Angelina Jolie’nin başrolde yer aldığı, 2014 yapımı fantastik macera filmiMalefiz’in devam halkasının 2020’de vizyona girmesi planlanıyor.

Filmin genç başrol oyuncusuElle Fanningmüjdeli haberi sosyal medyadan şöyle verdi:“Aurora’yı şimdilik uykuya yatırıyoruz ama 2020’de uyanacak.”

29 Mayıs 2020'devizyona girmesi beklene filmin kadrosunda Harris Dickinson, Ed Skrein, Michelle Pfeiffer,Robert Lindsay, Chiwetel Ejiofor, Jenn Murray,Lesley Manville, Judith ShekoniveFernanda Dinizyer alıyor.

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