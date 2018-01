Mamma Mia'dan altyazılı fragman

2008 yapımı müzikalin bu kez seyircilerini tarihin tozlu sayfalarında bir gezintiye çıkaran devam halkası Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz izleyicilerle buluşmaya geliyor.

Filmin kadrosu şu şekilde olacak: Amanda Seyfried, Julie Walters, Christine Baranski, Stellan Skarsgård, Pierce Brosnan, Colin Firth, Meryl Streep ve Dominic Cooper.Bu filmde onlara Cinderella ve Baby Driver'ın yıldızı Lily James ve Amerikalı şarkıcı Cher katılıyor. Devam filminin yönetmenlik koltuğunda "Imagine Me & You" ve "Now Is Good" filmlerinin yönetmeni Ol Parker oturuyor. Parker aynı zamanda filmin senaristliğini de üstleniyor.

Filmde Lily James; Donna'nın gençliğini (Meryl Streep), Alexa Davies ve Jessica Keenan Wynn; Rosie ve Tanya'nın gençliğini (Julie Walters ve Christine Baranski) canlandırıyor. Jeremy Irvine; Sam'in gençliğine (Pierce Brosnan), Josh Dylan; Bill'in gençliğine (Stellan Skarsgård) ve Hugh Skinner da Harry'nin gençliğine (Colin Firth) hayat veriyor. "Pop müziğin tanrıçası" olarak anılan Cher de filmin kadrosunda yer alan isimler arasında...