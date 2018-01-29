2008 yapımı müzikalin bu kez seyircilerini tarihin tozlu sayfalarında bir gezintiye çıkaran devam halkası Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz izleyicilerle buluşmaya geliyor.
29 Ocak 2018 12:18
Mamma Mia'dan altyazılı fragman
Mamma Mia'nın merakla beklenen devam halkasından ilk altyazılı fragman geldi
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