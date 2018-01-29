Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
29 Ocak 2018 12:18

Mamma Mia'dan altyazılı fragman

Mamma Mia'nın merakla beklenen devam halkasından ilk altyazılı fragman geldi

2008 yapımı müzikalin bu kez seyircilerini tarihin tozlu sayfalarında bir gezintiye çıkaran devam halkası Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz izleyicilerle buluşmaya geliyor.

Filmin kadrosu şu şekilde olacak: Amanda Seyfried, Julie Walters, Christine Baranski, Stellan Skarsgård, Pierce Brosnan, Colin Firth, Meryl Streep ve Dominic Cooper.Bu filmde onlara Cinderella ve Baby Driver'ın yıldızı Lily James ve Amerikalı şarkıcı Cher katılıyor. Devam filminin yönetmenlik koltuğunda "Imagine Me & You" ve "Now Is Good" filmlerinin yönetmeni Ol Parker oturuyor. Parker aynı zamanda filmin senaristliğini de üstleniyor.
Filmde Lily James; Donna'nın gençliğini (Meryl Streep), Alexa Davies ve Jessica Keenan Wynn; Rosie ve Tanya'nın gençliğini (Julie Walters ve Christine Baranski) canlandırıyor. Jeremy Irvine; Sam'in gençliğine (Pierce Brosnan), Josh Dylan; Bill'in gençliğine (Stellan Skarsgård) ve Hugh Skinner da Harry'nin gençliğine (Colin Firth) hayat veriyor. "Pop müziğin tanrıçası" olarak anılan Cher de filmin kadrosunda yer alan isimler arasında...

Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir