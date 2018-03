Margot Robbie, Mary Queen of Scots'ta

Geçtiğimiz yılın popüler isimlerinden Margot Robbie, Focus Features ve Working Title'ın birlikte yapımcılığını üstlendiği Mary Queen of Scots isimli filmde Kraliçe Elizabeth'i canlandırmak için yapımcı şirketlerle masaya oturdu. Josie Rourke'nin töneteceği film, Working Title'dan Tim Bevan, Eric Fellner ve Deborah Hayward'ın ellerinden çıkacak.







John Guy'ınm The True Life of Mary Stuart isimli romanından, House of Cards dizisinin yaratıcısı Beau Willimon'un esinlenerek yazdığı senaryo, filmin doğru bir yola oturmasını şimdiden sağlamış gibi görünüyor.

Suicide Squad ve The Wolf of Wall Street filmlerindeki başarılı performanslarından sonra bu rol Margot Robbie'ye büyük bir prestij getirecek gibi duruyor. Öte yandan belli ki, ödül sezonuna hazırlık yapılan bir film Mary Queen of Scots. 26 yaşındaki Robbie, şimdilerde Goodbye Christopher Robin isimli filmde Winnie the Pooh'un eşini oynuyor.